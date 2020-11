Nikon Webcam Utility macht Kameras zu Webcams

Send an email

Nikon hat die Gratis-Software Webcam Utility für Windows (ab Version 10) und macOS (ab 10.13) veröffentlicht. Damit können spiegellose Systemkameras und digitale Spiegelreflexkameras von Nikon als Webcams eingesetzt werden. Kompatibel sind die Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 und D3500. Die Software steht im Nikon Download-Center bereit.

Pressemitteilung von Nikon

Neue Nikon Software macht Nikon-Kameras zu hochwertigen Webcams

Nikon gibt die Veröffentlichung der Software Webcam Utility bekannt, mit der spiegellose Systemkameras und digitale Spiegelreflexkameras von Nikon als hochwertige Webcams eingesetzt werden können. Die Software ist mit Windows- und macOS-Computern kompatibel und ab heute kostenlos erhältlich.

Webcam Utility soll dem gestiegenen Bedarf an Webcams aufgrund der starken Zunahme an Online-Meetings gerecht werden. Mit dieser Software können Benutzer die überragende Bildqualität kompatibler Nikon-Kameras in einem weiteren Einsatzbereich nutzen. Durch einfaches Installieren der Software auf einem Computer und Anschließen der Kamera über ein USB-Kabel können Benutzer ihre Kamera sofort als hochwertige Webcam einsetzen.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10 (64 Bit), macOS-Versionen 10.13, 10.14, 10.15

Kompatible Kameras

Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300, D3500

Die Kompatibilität dieser neuen Software zu künftigen spiegellosen Kameras und digitalen Spiegelreflexkameras von Nikon ist vorgesehen.