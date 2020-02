Neues Spitzenmodell: Nikon D6

Nikon hat mit der Nikon D6 eine neue Vollformat-Spiegelreflexkamera für Profifotografen angekündigt. Die Auflösung von 20,8 Megapixeln und der Standard-Empfindlichkeitsbereich von ISO 100 bis 102400 hat sich gegenüber der D5 nicht geändert. Nikon hebt vor allem die neue, leistungsfähigere Autofokus-Engine mit einem verbesserten Motiverkennungssystem, die höhere Übertragungsgeschwindigkeit der integrierten Netzwerkverbindung, eintegriertes GPS-Modul sowie Verbesserungen bei der Ergonomie – unter anderem durch Displays mit höherer Auflösung – hervor.

Der Autofokus nutzt 105 einzeln oder gruppenweise anwählbare Kreuzsensoren mit 1,6-fach höherer Dichte im Vergleich zur D5. Die AF-Empfindlichkeit beträgt –4,5 LW am mittleren Fokusmessfeld und –4 LW an allen anderen Messfeldern. Aufnahmeserien sind mit bis zu 14 Bildern/s bei voller Autofokus-Nachführung und mit Anpassung der Belichtungsautomatik beziehungsweise mit bis zu 10,5 Bildern/s im Modus „Stille Auflösung“ mit individueller Belichtungsmessung möglich.

Das doppelte Speicherkartenfach der Kamera ist für XQD- und jetzt auch für CFexpress-Karten – die derzeit schnellsten Karten auf dem Markt – ausgelegt.

Die Nikon D6 ist voraussichtlich ab Anfang April 2020 für 7299 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.

Pressemitteilung von Nikon

NIKON D6 – PRÄZISE. SCHNELL. ABSOLUT ZUVERLÄSSIG. DIE ULTIMATIVE PROFI-KAMERA.

Nikon stellt heute das neue D-SLR-Spitzenmodell vor: die Nikon D6. Ob brandaktuelle Nachrichten oder internationale Sportereignisse: Diese professionelle und ultimative Vollformat-Spiegelreflexkamera erfüllt die Anforderungen aller Fotografen, die nichts dem Zufall überlassen möchten.

Dank des bisher leistungsstärksten AF-Systems von Nikon und der integrierten Netzwerkverbindung für Bildübertragung in Echtzeit, ermöglicht die D6 grenzenlose Kreativität und Effizienz für professionelle Fotografen. Die neue AF-Engine bietet unerreichte Geschwindigkeit. 105 einzeln oder gruppenweise anwählbare Kreuzsensoren, mit 1,6-fach höherer Dichte im Vergleich zur D5, liefern Präzision auf höchstem Niveau. Die unvergleichliche Motiverfassung und -verfolgung arbeitet selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen absolut zuverlässig. Eine noch größere Auswahl an definierbaren Mustern für die Messfeldgruppensteuerung ermöglicht die optimale AF-Konfiguration für jede Aufnahmesituation und garantiert so eine noch höhere Anzahl scharfer Action-Fotos.

Die integrierte Netzwerkverbindung bietet branchenweit die höchste Übertragungsgeschwindigkeit, die sich auch während der Aufnahme nicht reduziert. Optimierte Arbeitsabläufe gewähren mehr Möglichkeiten, wichtige Aufnahmen für die Übertragung auszuwählen und zu sortieren. Fotografen haben so einen entscheidenden Vorteil, wenn es um Sekunden geht. Zudem ist die D6 durch das gleiche robuste Gehäuse geschützt, das professionelle Fotografen schon an der D5 begeisterte.

Dirk Jasper, Manager Product Marketing bei Nikon Europe, erklärt: „Die D6 ist die phänomenale Weiterentwicklung der Nikon D5. Nikons neues Spitzenmodell steigert mit branchenführendem Autofokus und vielseitiger Konnektivität die Leistung des Vorgängers. Sie haben vielleicht keinen Einfluss auf Geschehen, Licht oder Bedingungen, doch auf die D6 können Sie sich verlassen. Diese Vollformat-D-SLR hält wichtige Momente des Zeitgeschehens zuverlässig in brillanten Bildern fest.“

WICHTIGSTE AUSSTATTUNGSMERKMALE

Führender Autofokus mit 105 Messfeldern : 105 wählbare Kreuzsensoren mit einer AF-Empfindlichkeit von –4,5 LW am mittleren Fokusmessfeld und –4 LW an allen anderen Messfeldern. Messfeldgruppensteuerung mit weiteren programmierbaren Einstellungen für eine einzigartige Motivverfolgung. Verbessertes Motiverkennungssystem für Motiverfassung von Weltklasse.

: 105 wählbare Kreuzsensoren mit einer AF-Empfindlichkeit von –4,5 LW am mittleren Fokusmessfeld und –4 LW an allen anderen Messfeldern. Messfeldgruppensteuerung mit weiteren programmierbaren Einstellungen für eine einzigartige Motivverfolgung. Verbessertes Motiverkennungssystem für Motiverfassung von Weltklasse. Die perfekte Aufnahme : Bei Aufnahmen mit der automatischen Messfeldsteuerung kann das erste Fokusmessfeld definiert und bei automatischer Messfeldsteuerung oder 3D-Tracking der Fokus auf die Augen der abzubildenden Person gelegt werden.

: Bei Aufnahmen mit der automatischen Messfeldsteuerung kann das erste Fokusmessfeld definiert und bei automatischer Messfeldsteuerung oder 3D-Tracking der Fokus auf die Augen der abzubildenden Person gelegt werden. Höchste Präzision und Geschwindigkeit : Es sind Aufnahmeserien mit bis zu 14 Bildern/s bei voller Nachführung von Autofokus und mit Anpassung der Belichtungsautomatik bzw. mit bis zu 10,5 Bildern/s im Modus »Stille Auflösung« mit individueller Belichtungsmessung möglich.

: Es sind Aufnahmeserien mit bis zu 14 Bildern/s bei voller Nachführung von Autofokus und mit Anpassung der Belichtungsautomatik bzw. mit bis zu 10,5 Bildern/s im Modus »Stille Auflösung« mit individueller Belichtungsmessung möglich. Kompromisslose Bildqualität : Objektive mit F-Bajonett. CMOS-Vollformatsensor mit 20,8 MP. Bildprozessor EXPEED 6. RGB-Sensor mit 180 000 Pixeln. Großer ISO-Bereich von 100 bis 102.400, erweiterbar auf ISO 3.280.000 und bis zu ISO 50.

: Objektive mit F-Bajonett. CMOS-Vollformatsensor mit 20,8 MP. Bildprozessor EXPEED 6. RGB-Sensor mit 180 000 Pixeln. Großer ISO-Bereich von 100 bis 102.400, erweiterbar auf ISO 3.280.000 und bis zu ISO 50. Integrierte leistungsstarke Netzwerkverbindung : Wi-Fi, Bluetooth und integrierte GPS-Funktion. Die Kamerafunktion für kabelgebundenes LAN unterstützt den Standard 1000BASE-T und kann im Vergleich zur bewährten D5 die Übertragungsgeschwindigkeit um rund 15 % steigern.

: Wi-Fi, Bluetooth und integrierte GPS-Funktion. Die Kamerafunktion für kabelgebundenes LAN unterstützt den Standard 1000BASE-T und kann im Vergleich zur bewährten D5 die Übertragungsgeschwindigkeit um rund 15 % steigern. 0,72-facher optischer Sucher mit OLED-Elementen : Ermöglicht eine gestochen scharfe Motivkontrolle in Echtzeit über ein großes Sichtfeld. Außerdem sehen Sie im Sucher Anzeigen für Roll- und Neigungsparameter.

: Ermöglicht eine gestochen scharfe Motivkontrolle in Echtzeit über ein großes Sichtfeld. Außerdem sehen Sie im Sucher Anzeigen für Roll- und Neigungsparameter. Vereinfachte Prozesse : Über den scharfen und präzisen 3,2-Zoll-Touchscreen-Monitor können Aufnahmen überprüft, ausgewählt und übertragen werden. Besonders wichtige Aufnahmen können an den Anfang der Warteschlange gesetzt und dann über kabelgebundenes LAN, den optionalen WT-6 Wireless Transmitter oder die in die Kamera integrierte Wi-Fi-Funktion an den PC transferiert werden.

: Über den scharfen und präzisen 3,2-Zoll-Touchscreen-Monitor können Aufnahmen überprüft, ausgewählt und übertragen werden. Besonders wichtige Aufnahmen können an den Anfang der Warteschlange gesetzt und dann über kabelgebundenes LAN, den optionalen WT-6 Wireless Transmitter oder die in die Kamera integrierte Wi-Fi-Funktion an den PC transferiert werden. Vielseitige Kartenfächer : Das doppelte Speicherkartenfach ist für XQD- und CFexpress-Karten – die derzeit schnellsten Karten auf dem Markt – ausgelegt. Hohe Lese-, Schreib- und Übertragungsgeschwindigkeiten.

: Das doppelte Speicherkartenfach ist für XQD- und CFexpress-Karten – die derzeit schnellsten Karten auf dem Markt – ausgelegt. Hohe Lese-, Schreib- und Übertragungsgeschwindigkeiten. Verbesserte Ergonomie : Displays mit höherer Auflösung bieten bessere Sichtbarkeit und Lesbarkeit. Häufig verwendete Anschlüsse sind stets leicht zugänglich, auch bei Verwendung des Wireless-LAN-Adapters WT-6.

: Displays mit höherer Auflösung bieten bessere Sichtbarkeit und Lesbarkeit. Häufig verwendete Anschlüsse sind stets leicht zugänglich, auch bei Verwendung des Wireless-LAN-Adapters WT-6. Robust und sicher: Das robuste Gehäuse ist für jede Umgebung geeignet. Die D6 kann zudem mit dem bewährten Kensington-Schloss gesichert werden.

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die Nikon D6 ist voraussichtlich ab Anfang April 2020 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 7.299,00 EUR bei ausgewählten Nikon Vertriebspartnern erhältlich.