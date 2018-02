Neue Möglichkeiten für Ricoh Theta V durch Plug-ins

Im Jahr 2013 hat Ricoh mit der Theta eine unscheinbare, neuartige Kamera vorgestellt, mit der sich auf Knopfdruck Vollsphärenpanoramen erstellen ließen. Möglich wurde dies durch zwei fest verbaute Fisheye-Objektive. Die Ricoh Theta wurde stetig weiterentwickelt, und das aktuelle Modell Theta V kann sogar 4K-Videos und räumliche 360-Grad-Audiosignale mit einem 4-Kanal-Mikrofon aufnehmen. Mit neuen Prozessoren und der dadurch verbesserten Verarbeitungsgeschwindigkeit wurde nicht nur das Live-Streaming per Computer problemlos möglich, auch die Übertragung der Aufnahmen auf das Smartphone oder Tablet und somit auch das Teilen auf Sozialen Netzwerken erfolgt bis zu 10x schneller als bisher.

Auf der CES kündigte Ricoh kürzlich die Einführung eines Online-Marktplatzes sowie ein Plug-in Partner Programm an, auf dessen Basis Dritte ihre Android-basierten Plug-ins für die Ricoh Theta V hochladen und teilen können. Damit sollen Drittentwickler unterstützt werden, neue Apps, Software und Funktionen für alle Anwender der Ricoh Theta anzubieten und so deren Einsatzmöglichkeiten noch weiter auszubauen. Die technischen Voraussetzungen wurden bereits durch den Qualcomm-Snapdragon-Hauptprozessor und das Android-basierte Betriebssystem geschaffen. Als Teil des Partner-Programms stellt Ricoh die Anwendungsprogrammschnittstelle (API) und das Softwareentwicklungskit (SDK) der Ricoh Theta V sowie Tools und Anleitungen zur Unterstützung der Plug-in-Entwicklung zur Verfügung.

Die Kamera kommt inzwischen in der Geschäftswelt schon in vielen Branchen zum Einsatz. So haben beispielsweise Immobilienunternehmen, Autohändler, Gastronomie-und Tourismusbetriebe, Fotojournalisten oder Sicherheitsfirmen die Vorzüge der leicht zu erstellenden 360-Grad-Aufnahmen erkannt. Darüber hinaus wurde dieTheta V als offizielle Google Street View-Kamera zertifiziert. Aber auch immer mehr junge Leute der Generation „Selfie“ erkennen, wie man sich und seine Erlebnisse mit der Theta V noch besser in Szene setzen kann.

Weitere Informationen zur Ricoh Theta V finden Sie auf den Internetseiten von Ricoh. Lesen sie auch den Anwendungsbericht von Michael J. Hußmann auf docma.info.