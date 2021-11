LUMIX S 35mm F1.8 – lichtstarkes Weitwinkelobjektiv für Lumix-S-Kameras

Panasonic erweitert die Reihe lichtstarker, äußerlich identischer L-Mount-Objektive unterschiedlicher Brennweite für Lumix-S-Kameras. Bislang besteht die Serie aus einem 85-, einem 50- und einem 24-Millimeter-Objektiv mit Lichtstärke f/1.8. Als viertes Objektiv wird das LUMIX S 35mm F1.8 Ende November hinzukommen. Ein 18-Millimeter-Objektiv der gleichen Baureihe ist bereits in der Entwicklung.

Die Vollformatobjektive der F1.8-Objektivserie sind für Foto- und Videografie geeignet. Sie verfügen über eine einheitliche Größe und Position der Bedienteile – was den wechselnden Einsatz unterschiedlicher Brennweiten vereinfacht und beim Filmen schnelle Anpassungen für den Einsatz des Follow-Fokus ermöglicht – sowie einen geräuschlosen Autofokus. Das Focus Breathing wird laut Panasonic bestmöglich minimiert. Um Belichtungssprünge beim Filmen zu vermeiden, kann die Blende in sehr kleinen Schritten verstellt werden.

Beim manuellen Fokussieren lässt sich eine nicht-lineare oder lineare Einstellung für den Fokusring wählen. In der nicht-linearen Einstellung wird die Schärfe entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Fokusrings um einen variablen Betrag verschoben, etwa um schneller zwischen Schärfebereichen zu wechseln. Bei der linearen Einstellung hingegen wird die Schärfe immer entsprechend dem Drehwinkel des Fokusrings linear verschoben. Der gesamte Schärfebereich kann in der linearen Einstellung mit einer Drehung von 90 Grad bis zu 360 Grad (in 30 Grad-Schritten einstellbar) durchfahren werden. Dank dem minimalen Fokusabstand von 0,24 m kann das Objektiv auch für Nahaufnahmen verwendet werden.

Das optische System des LUMIX S 35mm F1.8 beinhaltet elf Linsenelemente in neun Gruppen, darunter drei asphärische Linsen und drei ED-Linsen (Extra-Low Dispersion). Die Verwendung von drei asphärischen Linsen und neun kreisförmigen Blendenlamellen soll sowohl eine hohe Abbildungsleistung sicherstellen als auch für ein attraktives Bokeh mit sanften Schärfe-Unschärfe-Übergängen sorgen. Die ED-Linsen unterdrücken zudem chromatische Aberration.

Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt konstruiert und kann auch bei Temperaturen bis 10 Grad unter Null eingesetzt werden.

Das LUMIX S 35mm F1.8 wird ab Ende November 2021 für 679 Euro (UVP) erhältlich sein.

Technische Daten