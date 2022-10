LUMIS Key Light Pro mit variabler Farbtemperatur

Rollei erweitert die LUMIS-Dauerlicht-Serie um ein LED-Panel mit 27 Zentimetern Diagonale und je 96 kalt- und warmweißen LEDs. Das 10 Watt starke LUMIS Key Light Pro eignet sich zur blendfreien Ausleuchtung bei Videokonferenzen, Live-Streams oder auch bei Vlogging-Aufnahmen. Die Leistung lässt sich stufenlos regulieren und die Farbtemperatur in 10- oder 100-Kelvin-Schritten zwischen 2.500 und 9.000 Kelvin einstellen. Der Farbwiedergabeindex liegt über 90.

Das 26 mal 17 Zentimeter große LED-Panel wird mit einem Standfuß geliefert, der mit einer Rille zum Aufstellen eines Smartphones versehen ist. Dank der Teleskopfunktion des Stativs lässt sich das LED-Dauerlicht in einer Höhe zwischen 28,5 und 78 Zentimeter positionieren. Die Ausrichtung erfolgt mithilfe des in das Stativ integrierten Kugelkopfs. Für eine alternative Befestigung ist jeweils ein 1/4-Zoll-Gewinde an der langen und der kurzen Seite des LED-Panels vorhanden.

Alle Einstellungen des LUMIS Key Light Pro lassen sich nicht nur am Gerät selbst, sondern auch über die mitgelieferte Fernbedienung vornehmen, mit der sich mehrere LUMIS Key Light Pro über insgesamt sieben unterschiedliche Kanäle einstellen lassen. Dabei können mehrere Panels synchron oder gruppenweise mit unterschiedlichen Einstellungen gesteuert werden. Smartphone-Vlogger können die Fernbedienung auch per Bluetooth-Verbindung als Auslöser für die Smartphone-Kamera nutzen.

Die Fernbedienung lässt sich zur Aufbewahrung mithilfe von Magneten an der Rückseite des LED-Panels anbringen. Zum Lieferumfang gehört auch eine magnetische Platte, die eine Befestigung der Fernbedienung an beliebigen Orten möglich macht.

Für die Stromversorgung des LUMIS Key Light Pro wird ein handelsübliches USB-Steckernetzteil benötigt, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Ein zwei Meter langes USB-Kabel (USB-C-auf-USB-A) liegt der Leuchte bei.

Das LUMIS Key Light Pro ist ab sofort zum Einführungspreis von 68 Euro im Online-Shop von Rollei erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei rund 100 Euro. Zusätzlich bietet Rollei das neue LED-Panel auch im Doppelpack für 118 Euro an (regulär 136 Euro).