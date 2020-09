LAOWA 14mm f/4 FF RL Zero-D – leichtes Weitwinkel-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras

Send an email

Venus Optics kündigt mit dem LAOWA 14mm f/4 FF RL Zero-D ein weiteres leichtes Weitwinkel-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras an. Es zeichnet sich durch eine geradlinige Abbildung aus und bietet einen Bildwinkel von 114 Grad. Sein optisches System, bestehend aus 13 Linsen in 10 Gruppen, sorgt laut Venus Optics für eine Abbildung mit hoher Schärfe und einem geringen Maß an chromatischer Aberration und Verzeichnungen. Die Fokussierung erfolgt manuell und ist ab 27 Zentimeter Distanz zum Motiv möglich, die Blende muss ebenfalls von Hand vorgenommen werden. Beim Fotografieren gegen die Sonne oder eine andere punktförmige Lichtquelle erzeugen die fünf Blendenlamellen einen 10-strahligen-Blendenstern.

Das 5,9 Zentimeter lange Objektivgehäuse ist aus Metall gefertigt und mit einem 52-Millimeter Filtergewinde ausgestattet. Mit 228 Gramm ist das LAOWA 14mm f/4 FF RL Zero-D angenehm leicht.

Venus Optics bietet das Objektiv mit Canon RF-, Nikon Z-, Sony E-, Leica/Panasonic L- und Leica M-Anschluss an. Die Leica-M-Version kostet 789 Euro, alle übrigen jeweils 669 Euro. Die Erstauslieferung erfolgt ab Mitte Oktober 2020, mit Ausnahme der Canon-Version, die erst ab November in den Handel kommt.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Venus Optics und auf www.big-foto.de

Technische Daten LAOWA 14mm f/4 FF RL Zero-D

Brennweite 14mm Bildwinkel 114° Sensorgröße Vollformat Naheinstellgrenze 27cm Abbildungsmaßstab 1:14 Maximale Blendenöffnung f/4 Minimale Blendenöffnung f/22 Blendenlamellen 5 Blendeneinstellung manuell Fokussierung manuell Optischer Aufbau 13 Elemente in 10 Gruppen Filtergewinde 52mm Anschluss Nikon Z, Canon RF, Sony E Vollformat, Leica/Panasonic L, Leica M Abmessungen (DxL) 59 x 58mm Gewicht 228g Besonderheit Ultrakompaktes Weitwinkelobjektiv für Vollformatkameras ohne Verzeichnung EAN Code Nikon Z: 6940486701074

Canon RF: 6940486701081

Sony E Vollformat: 6940486701098

Leica/Panasonic L: 6940486700893

Leica M: 6940486701067

