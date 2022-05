Kamera-Akku mit USB-C-Ladefunktion für viele Sony-Kameras

Sony liefert für Kameras kein Ladegerät mit, das es erlaubt, den Akku außerhalb der Kamera aufzuladen. Man hat also die Wahl, den Akku in der Kamera (mit oder ohne Batteriegriff) aufzuladen oder sich ein spezielles Akkuladegerät für zuzulegen. Eine clevere Alternative bietet der chinesische Hersteller Nitecore an. Der neu entwickelte Lithium-Ionen-Akku UFZ100 verfügt über einen USB-C-Ladeanschluss und drei LEDS zur groben Anzeige des Ladezustands. Er ersetzt Sonys NP-FZ100, der in den neueren Kameras von Sony zum Einsatz kommt, und bietet mit 2250 mAh annähernd die gleiche Kapazität wie das Orginal (2270 mAh). Laut Hersteller kann ein entladener Akku in vier Stunden voll aufgeladen werden.

Der Nitecore UFZ100 ist mit folgenden Sony-Kameras kompatibel: α7 III, α7R III, α7R Ⅳ, α7S III, α9 (ILCE-9), α9 II, α6600, α7C, α1, FX3, α7 Ⅳ. Aktuell ist er noch nicht erhältlich, und auch der Preis steht noch nicht fest.