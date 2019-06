Endlich: eine Einsteiger-Systemkamera für 3.950 Euro

Eingefleischte Leica-Fans, denen bislang das nötige Kleingeld für eine Messucherkamera des Wetzlarer Traditionsunternehmens fehlte, wird’s freuen: Mit der Leica M-E bringt Leica eine – im Vergleich zu anderen Leica-Modellen – beinahe erschwingliche Systemkamera an den Start, die sich laut dem Unternehmen an System-Neueinsteiger richtet und diesen daher mit einem attraktiven Preis von knapp 4000 Euro entgegenkommt. Ob das Angebot angesichts der Leica-typischen, spartanischen Ausstattung für eine Vollformat-Systemkamera wirklich so attraktiv ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Vorsichtshalber bietet Leica die neue Kamera in limitierter Stückzahl an.

Das aus einer Magnesiumlegierung gefertigte Ganzmetallgehäuse ist gegen Staub sowie Spritzwasser geschützt und mit Echtleder versehen. Deckkappe und Bodendeckel sind mit einem anthrazitgrauen Lack beschichtet, der speziell für die M-E entwickelt wurde. Dank dem M-Bajonett ist die Kamera mit nahezu jedem jemals gebauten M-Objektiv kompatibel.

Die wichtigsten Eckdaten der Leica M-E (Typ 240)

Sensor: 24 Megapixel-CMOS-Sensor

Empfindlichkeit: ISO 200–ISO 6400

Verschlusszeit: Zwischen 1/4.000 und 60 Sekunden (im Bulbmodus), 1/180 Sekunde Blitzsynchronisierung

Serienbildrate: 3 Bilder pro Sekunde, bis zu 24 Aufnahmen in Folge

Interner Speicher: 2 GB

3-Zoll-TFT-Display (920.000 Pixel)

Videofunktion: 1080p, 720p, 640 x 480 (VGA), wahlweise mit 24, 25 oder 30 Bildern pro Sekunde

Fokussierung: Manuelle Fokussierung nach dem Messsucherprinzip, Live View, 100 % Live-View-Zoom, Live View Focus Peaking

Speichermedien: SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten

Die neue Leica soll ab Ende Juli 2019 zum Preis von 3950 Euro erhältlich sein (nur Gehäuse). Detaillierte technische Daten finden Sie hier.