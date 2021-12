EcoFlow RIVER Mini – mobile Power-Ladestation mit Solarmodul

Strom für alle möglichen Zwecke liefert die neue Ladestation EcoFlow RIVER Mini von solectric. Die 2,85 kg schwere Powerstation, die 5 bis 7 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann, ist mit einer konventionellen Wechselstrom-Wandsteckdose, einer Gleichstrom-Autosteckdose, USB-A-Anschlüssen und einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Bei der Wireless-Version ist außerdem ein Qi-Ladepad für das kabellose Induktionsladen mit 15 W sowie ein USB-C-Schnelladeanschluss integriert.

Die Kapazität der EcoFlow RIVER beträgt 210 Wh, die Nennleistung liegt bei 300 Watt – per X-Boost-Modus kann kurzzeitig auf 600 Watt für leistungshungrige Geräte wie Wasserkocher oder Kaffeemaschine erhöht werden. An der Steckdose kann das Gerät in einer Stunde zu 80%, in 1,5 Stunden voll aufgeladen werden. Alternativ ist die Aufladung per Autosteckdose oder Solarmodul möglich. Zur Kühlung ist ein Lüfter integriert, der mit einem Betriebsgeräusch von unter 30 dB verbunden ist.

Die EcoFlow RIVER Mini kann auf den Internetseiten von solectric für 329 Euro bestellt werden. Die EcoFlow River Mini Wireless kostet 349 Euro.