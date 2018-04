Der Filteranbieter Cokin hat sein Steckfiltersystem weiterentwickelt und präsentiert mit der Serie „Nuances Extreme“ eine Reihe von Filtern aus einem neu entwickelten gehärteten optischen Glas, das noch bruchfester sein soll als das der Vorgängermodelle. Gleichzeitig wird die Serie der Cokin-Steckfilter um zwei neue Filter ergänzt.

Für die Extreme-Filtergeneration wurde ein neuer Vergütungsprozess entwickelt, der unerwünschte Reflexionen bei gleichmäßiger Dichte und hoher Farbneutralität mindert und Infrarotlicht sperrt. Die Nanovergütung wird auf beide Seiten des robusten Glases aufgetragen und soll für ideale Transmissionswerte bei geringstmöglicher Reflexionsneigung sorgen.

Cokin-Steckfilter: Cokin NUANCES Extreme Center Graduated ND Filter

Diese neuen Filter wurden speziell für das Fotografieren von Sonnenauf- und untergängen entwickelt. Ihre höchste Dichte liegt in einem horizontalen Streifen in der Mitte des Filters.Wenn dieser Bereich beim Fotografieren genau auf den Horizont mit der auf- beziehungsweise untergehenden Sonne positioniert wird, kann eine ausgeglichenere Belichtung erzielt werden.

Cokin-Steckfilter: Cokin NUANCES Extreme Reverse Graduated ND Filter

Diese Filter zeichnen sich durch einen Neutraldichteverlauf in der gesamten oberen Hälfte aus und eignen sich ideal für Sonnenauf- und -untergänge, bei denen die Sonne bereits vollständig über dem Horizont steht. Indem man den dunkelsten Teil des Filters in der Mitte platziert und ihn nach oben in den Himmel auslaufen lässt, erhält man mehr Zeichnung und eine bessere Belichtungssteuerung in den kritischen Bereichen.

Die Cokin NUANCES Extreme-Filter sind sowohl mit dem Cokin CREATIVE-Filterhaltersystem der Größen M bis XL als auch mit den Cokin EVO-Filterhaltern kompatibel. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Cokin-Filter mit den NUANCES-Filtern kombinieren. Filter der Größe L passen zudem in alle Standard 4×4″ Matteboxen.

Cokin-Steckfilter für schwierige Lichtsituationen: Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Cokin und Hapa Team.