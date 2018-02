Fotografie-Seminare in Dresden

Der Würzburger Zubehöranbieter Hensel veranstaltet am 17. und 18. März ein Weiterbildungswochenende in Dresden mit Seminaren zu den Themen Produktfotografie und Peoplefotografie.

Am Samstag dreht sich unter dem Motto „Perfekte Produktfotos mit freemask & 360°-Objektfotografie“ alles um interaktive Produktaufnahmen in Rundumansicht und um automatisches Freistellen von Objektfotos mit dem freemask-System. Die Dozenten sind Lutz Krüger – Profi-Fotograf mit Studio in Hecklingen, Robin Ochs – Inhaber der Softwareschmiede Picture Instruments sowie Norbert Lanzloth – Hensel-Lichtexperte.

Am Sonntag steht die Portrait- & Peoplefotografie im Mittelpunkt. Im Seminar mit dem Titel „Cinema Style – das Filmlicht der 40er trifft auf moderne Fotografie“ geht es um den Umgang mit hartem, kontrastreichem Licht, und wie man dessen dramatische Wirkung in moderne, kreative Lichtgestaltung übertragen kann. Das Seminar wird geleitet von der Fotografenmeisterin Mirella Frangella, die verschiedene Licht-Setups auch live mit einem Model fotografieren wird.

Die Seminare finden jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Veranstaltungsort sind dieEISWURM-UNIVERSAL-STUDIOS Dresden.

Das Samstags-Seminar kostet pro Person 59 Euro, das Sonntags-Seminar 149 Euro. Beide Tage zusammen sind für 169 Euro pro Person buchbar. Schüler/innen, Studenten/Studentinnen und Auszubildende erhalten 50% Ermäßigung auf die Seminarpreise bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Im Preis enthalten ist neben der Seminargebühr die Verpflegung für den jeweiligen Tag in Form von Softdrinks, Kaffee, Kuchen und einem Mittags-Snack.

Alle weiteren Infos zur Veranstaltung und das Anmeldeformular finden Sie auf den Internetseiten der HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG.