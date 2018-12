Der Farbmanagementspezialist Datacolor veröffentlicht in Kooperation mit Foto.TV fünf kostenlose Videotutorials zum Thema Colormanagement, mit dem sich viele Anwender überfordert fühlen. Überwindet man jedoch die Berührungsängste, lassen sich durch konsequentes Farbmanagement viele Probleme, die gerade bei gedruckten Medien wie Fotobüchern, FineArt-Prints oder Großformatdrucken auftreten, vermeiden.

Foto.TV-Moderator Marc Ludwig und Farbmanagement-Experte Oliver Mews zeigen in der fünfteiligen Tutorial-Serie anhand vieler Praxisbeispiele, worauf es beim Thema Colormanagement ankommt und was zu beachten ist, damit am Ende ein Bild entsteht, das genau den eigenen Vorstellungen entspricht. Jedes der Videos dauert zwischen 15 und 30 Minuten.

Kostenlose Videotutorials von Datacolor und Foto.TV:

Die Themen im Einzelnen

Videotutorial 1: Wie und wo entstehen Farbfehler?

Videotutorial 2: Farbfehler bei der Aufnahme – Kamerakalibrierung

Videotutorial 3: Farbfehler bei der Darstellung – Monitorkalibrierung

Videotutorial 4: Druckfarbfehler – Druckerprofilierung

Videotutorial 5: Farbmanagement für Fortgeschrittene – Farbraum und Gamut

Die Videotutorial-Serie steht auf der Datacolor-Webseite zum Anschauen bereit. Dafür ist eine Registrierung mit E-Mailadresse sowie die Zustimmung, Newsletter von datacolor zu erhalten, erforderlich.