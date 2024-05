Retouch4Me stellt Retusche-Zentrale Adams vor

Das Unternehmen Retouch4me hat mit „Adams“ eine Retusche-App für macOS und Windows veröffentlicht. Die an sich kostenlose App vereint 14 KI-basierte Retusche-Tools des Unternehmens, die auch einzeln erhältlich sind. Adams dient dabei als gemeinsames Interface, die Tools lassen sich aber nur nutzen, wenn sie zuvor gekauft und als Plug-ins integriert wurden. Neben der Bildbearbeitung mit einzelnen KI-Werkzeugen bietet Adams auch eine Option für die Stapelverarbeitung mit kombinierten Plug-ins und die Möglichkeit, Bilder von Personen mit KI-Unterstützung nach bestimmten Kriterien wie beispielsweise „Augenkontakt“, „unterbelichtet“, „unscharf“ und so weiter zu filtern beziehungsweise zu sortieren. Letzteres ist auch ohne die Installation kostenpflichtiger Plug-ins möglich, befindet sich aber noch in der Entwicklung und funktioniert bisher nicht zuverlässig.

Wenn man die Bilder, die retuschiert werden sollen, ausgewählt hat, kann kann man diese mit einer Kombination von Plug-ins bearbeiten. Dafür stehen in der App Misch- und Intensitätsregler zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Retouch4me.