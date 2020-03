Luminar-Update bringt neue Augmented Sky-Funktionen und verbesserten Face Enhancer

Skylum hat Version 4.2.0 der Bildbearbeitungssoftware Luminar veröffentlicht. Das kostenlose Update bringt das neue „AI Augmented Sky“-Tool sowie Verbesserungen bei den „Face-Enhancer“-Tools mit. Ersteres ist ein reines Kreativ-Werkzeug, mit dem sich Composings – bezogen auf den Himmel in einem Bild – mit einem Klick erledigen lassen. Die Software erkennt und maskiert dabei automatisch Objekte, die nicht einbezogen werden sollen, wie etwa Bäume. Wie beim Sky Replacement-Tool stehen auch hier eine Reihe an Vorlagen zur Verfügung. So kann man beispielsweise recht überzeugend Schäfchenwolken, einen Mond, einen Regenbogen, Polarlichter oder auch ein Flugzeug in den Himmel einfügen. Derzeit sind über 30 Objekte in der Luminar-Datenbank vorhanden. Eigene Bilder lassen sich hinzufügen.

Bei der automatischen Gesichtsoptimierung mit dem Face Enhancer Tool will Luminar aufgrund von Weiterentwicklungen und der Erweiterung des KI-Netzwerks einen Durchbruch erzielt haben. Das neuronale Netzwerk ist speziell darauf trainiert, verschiedene Gesichter jeden Alters und jeder Hautfarbe in allen möglichen Positionen und auch auf Gruppenfotos zu erkennen, wobei Faktoren wie Kopfneigung, ungewöhnliche Winkel, schlecht beleuchtete oder teilweise verborgene Gesichter und starkes Make-up berücksichtigt werden. In der neuesten Programmversion wurde das Werkzeug dahingehend erweitert, dass glänzende Stellen auf der Haut in natürlich aussehende Haut verwandelt werden. Die Wirkung lässt sich per Regler dosieren. Darüberhinaus hat Skylum das Werkzeug Schlankes Gesicht 2.0 verbessert. Es ermöglicht eine proportionale Gesichtsverschlankung, deren Resultate sich mit dem Synchronisierungs-Tool auch auf andere Fotos übertragen lassen.

Weiterhin gibt es eine Verbesserung beim Sky Replacement Tool sowie einen neuen Cache, der eine beschleunigte Bildvorschau beim wiederholten Öffnen bestimmter Bilder bewirkt. Windows-Anwendern vorbehalten ist die neue Option, Plugins in Luminar zu verwenden, die zuvor auf dem PC installiert waren. Zurzeit sind Aurora HDR, DxO Nik Collection und Topaz-Tools als Plugins verfügbar.

Das Update kann bei geöffnetem Programm geladen werden – am Mac über »Luminar 4 > Nach Updates suchen« und unter Windows über »Hilfe > Nach Updates suchen«.

Achtung!

Im Moment bietet Skylum beim Kauf einer neuen Lizenz, ein Bundle mit der Luminar-Looks Sammlung “Inspiration Looks”, die aus den 4 Sammlungen

besteht, zusätzlich können DOCMAtiker durch die Eingabe des Rabattcodes DOCMA am Ende des Bezahlvorgangs weitere € 10,- sparen.

Dieser Rabattcode kann bis zum 19.April 2020 verwendet werden.

Bitte nutzen Sie das folgende Banner um direkt zu diesem Angebot weitergeleitet zu werden.

Pressemitteilung von Skylum

Das Luminar-Update 4.2.0 definiert die Bildbearbeitung neu

Mit der neuen AI Augmented Sky-Funktionen können Fotografen einzigartige, unverwechselbare digitale Kunstwerke erschaffen.

“Wir freuen uns schon darauf zu sehen, wie unsere Nutzer die neuen kreativen Möglichkeiten von Luminar 4.2.0 für sich entdecken”, sagt Dima Sytnik, Co-Founder und Chief Product Officer von Skylum. “AI Augmented Sky kann für feinste, subtile Anpassungen, wie eine versetzte Platzierung des Mondes am Himmel, oder aber auch für die vollständige Umgestaltung eines Fotos verwendet werden. Die Möglichkeiten sind endlos, Sie werden überrascht sein!”, so Dima Sytnik weiter.

Und auch in den kommenden Monaten erwarten die User weitere Updates zur Verbesserung der Performance und der Machine-Learning-Tools.

NEU Fantastische Welten mit Augmented Sky schaffen

Der Himmel ist mit dem neuen, beeindruckenden Augmented Sky-Tool ab sofort Ihre persönliche Leinwand. Skylum Software definiert die Bildbearbeitung neu und durchbricht die Grenzen zwischen Fotografie und Composings. Fotokünstler können nun ganz einfach ihre kreative Vision verwirklichen, indem sie gewöhnliche Fotos in surreale Welten verwandeln oder dem Himmel in ihren Fotos beliebige Details und Objekte hinzufügen. AI Augmented Sky kann eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen. Fotografen haben beispielsweise oft keine Zeit oder Möglichkeit, darauf zu warten, dass der Mond genau dort erscheint, wo sie ihn brauchen. Andere Male wollen Künstler einfach nur kreativ werden und atemberaubende, unglaubliche Gefilde erschaffen. In beiden Fällen kann AI Augmented Sky die Lösung sein.

Augmented Sky ist unter Luminars Kreativ-Tab zu finden und ermöglicht Composings mit nur einem Klick. Wie auch das Sky Replacement-Tool, liefert Skylum eine Reihe an Vorlagen für Augmented Sky mit, sodass der Anwender beliebige Objekte aus der umfangreichen Datenbank auswählen kann. Hier wird nicht wie beim Sky Replacement-Tool der ganze Himmel ausgetauscht, sondern nur einzelne Objekte wie etwa ein Mond oder Schäfchenwolken etc. dem bereits bestehenden Himmel hinzugefügt. Selbstverständlich ist es auch möglich, eigene Vorlagen hochzuladen und zu verwenden.

Auch Fotos mit komplexen Hintergründen beispielsweise mit Bäumen, Bergen oder kleinteiligen Gebäuden, stellen hier keine Herausforderung dar – die Technologie erkennt Vorder- und Hintergrund völlig automatisch. Das hinzugefügte Objekt verschmilzt auf natürliche Weise mit dem Foto, als ob es schon immer da gewesen wäre. Einfache Aufgaben, wie das Aufpeppen eines langweiligen Himmels mit ein paar Wolken, oder auch komplexere Aufgaben, wie das Hinzufügen eines dramatischen Blitzes, sind im Handumdrehen erledigt. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

NEU Verbesserungen der Face Enhancer-Tools

Dank der fortschrittlichen Gesichtserkennungs-Technologie sowie Weiterentwicklungen und Erweiterung des KI-Netzwerks erzielt Luminar nun einen Durchbruch im Bereich der automatischen Gesichtsoptimierung. Dieses neuronale Netzwerk ist speziell darauf trainiert, verschiedene Gesichter in allen möglichen Positionen ohne menschliche Beteiligung zu erkennen, wobei Faktoren wie Kopfneigung, ungewöhnliche Winkel, schlecht beleuchtete oder teilweise verborgene Gesichter und starkes Make-up berücksichtigt werden. Es kann Menschen jeder Hautfarbe und jeden Alters erkennen, von Kindern bis zu Senioren. Die Technologie erkennt nun auch alle Gesichter auf Gruppenfotos.

Die neue Glanz entfernen-Technologie im bereits bekannten AI Skin Enhancement-Tool lässt Ihre Porträts gleichmäßig und schön aussehen. Manchmal ruinieren unschöne Glanzstellen der Haut auf Stirn oder Wangen ein ansonsten perfektes Foto. Der neue Regler gleicht solche Stellen aus und erzeugt eine natürlich aussehende Haut. Somit ist die Glanz entfernen-Technologie eine weitere in Luminar, die hilft, häufige Probleme ohne großen Aufwand zu lösen, sodass die Bearbeitung schnell und effektiv erfolgen kann.

Darüber hinaus bietet das aktualisierte Tool Schlankes Gesicht 2.0 eine Gesichtsverschlankung bei der die Proportionen automatisch eingehalten werden – für extrem professionelle Ergebnisse. Und mit dem Synchronisierungs-Tool können Sie Ihre fantastischen Ergebnisse in Sekundenschnelle auf eine Vielzahl von Fotos übertragen und so Stunden an Zeit sparen.

Weitere Verbesserungen, die mit dem Update 4.2.0 kommen

FÜR MAC- & WINDOWS-ANWENDER

Unter dem AI Sky Replacement-Werkzeug finden Sie auch eine verbesserte Relight Scene-Technologie. Vor Luminar 4.2 erzeugte AI Sky Replacement manchmal ein gelbes und unnatürliches Leuchten – besonders auf weißen Oberflächen. Das nun optimierte Tool löst dieses Problem, indem die Farben so beibehalten werden, wie sie ursprünglich in der Kamera aufgenommen wurden.

ML-Cache. Das wiederholte Öffnen von Fotos und die Erzeugung von Vorschauen wird bedeutend schneller.

FÜR WINDOWS-ANWENDER:

Implementierung von Plugins von Drittanbietern. Diese Verbesserung ermöglicht es Nutzern, beliebte Plugins in Luminar zu verwenden, die zuvor auf ihrem PC installiert waren. Zurzeit sind Aurora HDR, DxO Nik Collection und Topaz-Tools als Plugins verfügbar.

