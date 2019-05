Luminar 3.1.0 mit verbessertem Accent AI-Filter

Skylum hat ein kostenloses Update für seine Raw-Software Luminar veröffentlicht, die es für Windos und macOS gibt. Luminar 3.1.0 bringt einige Verbesserungen, insbesondere beim „Accent AI“-Filter. Dieser korrigiert durch den Einsatz künstlicher Intelligenz anhand einer inhaltsbezogenen Analyse automatisch häufig auftretende Bildmängel wie zu dunkle Schatten, zu helle Lichter oder zu wenig Kontrast, um nur einige zu nennen.

Die neue Generation des Accent AI-Filters ist in der Lage, Personen in einem Foto zu erkennen und entsprechende selektive Anpassungen vorzunehmen, beispielsweise an den Hauttönen. Skylum verspricht eine besonders exakte Farbkorrektur sowie eine noch intelligentere Verbesserung von Motiv-Details, wobei Objekte in einem Bild, die nicht optimiert werden müssen, automatisch unangetastet bleiben.

Neben dem leistungsfähigeren Accent AI-Filter bietet das Update auch einige Verbesserungen im Bereich der Bildorganisation. Wenn Dateipaare aus Raw und JPEG vorliegen, können Fotografen das jeweilige Einzelbild betrachten und einfach zwischen den beiden Versionen wechseln. Dateipaare lassen sich simultan organisieren und bewerten, unabhängig davon, wie man sie anzeigen lässt. Zudem wurde die Synchronisation von Bildern dahingehend verbessert, dass Bildebenen, das Zuschneiden-Tool, Löschen sowie Klonen und Stempeln nicht mehr mit einbezogen werden.

Unter Windows ist es jetzt möglich, Fotos in Luminar 3.1.0 zu importieren, indem man sie direkt in Luminar in einen Ordner kopiert. Ebenfalls unter Windows ist es jetzt einfacher, einzelne Fotos in der Galerie auszuwählen und die Auswahl aufzuheben. Nicht benachbarte Fotos werden mit gehaltener Ctrl-Taste ausgewählt, durch Klicken außerhalb eines Fotos lässt sich die Auswahl aller Fotos aufheben.

Für künftige Updates plant Skylum die Integration von IPTC-Bearbeitung und -Synchronisation, weitere AI-Funktionen, Leistungsverbesserungen und die Unterstützung weiterer Kameramodelle.

Anwender von Luminar 3 können kostenlos auf die Version 3.1.0 aktualisieren, indem sie die Programmfunktion „Nach Updates suchen“ nutzen.

Skylum bietet die Software inklusive des Video-Kurses „Einstieg in die Portraitfotografie“ von Krolop & Gerst (im Wert von 39 Euro) und eines Buchauszugs aus „Fotografieren mit Wind und Wetter“ von Bastian Werner (Rheinwerk-Verlag) bis zum 14. Mai 2019 zum Aktionspreis von 69 Euro an. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Skylum.