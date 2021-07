Social Media Startup Subs bietet Kreativen einen NFT-Marktplatz für ihre Werke

Pressemitteilung

Europäische Social Media App Subs kündigt klimapositiven NFT Marktplatz an

Das Münchner Social Media Startup Subs GmbH kündigt an, als erstes Social Media App weltweit einen CO2-negativen NFT (Non-Fungible Token) Marktplatz zu lancieren. Damit verhilft das Unternehmen vor allem der Kreativszene, welche stark unter Corona litt, zu einem innovativen Einkommenskanal.

NFTs haben dieses Jahr viele Schlagzeilen gemacht. Im März wurde ein NFT Kunstwerk von Beeple für $ 69,3 Millionen über Christie’s verkauft, im Mai folgten Cryptopunks für $ 17 Millionen. Das ebnete den Weg für digitale Kunst aller Art. Nun kündigt die europäische Social Media Alternative Subs an, ab 14. Juli einen NFT Markplatz für ihre Community zu eröffnen. Sie wären dabei das erste soziale Netzwerk und die ersten, welche den Handel von NFTs über eine mobile App ermöglichen. Bezahlen kann man laut Subs vorerst mit GiroPay, ApplePay und Kreditkarte, also mit Euro & Dollar anstatt mit Kryptowährungen.

Das Subs „Originals“ NFT Konzept ist dabei auch ohne Vorkenntnisse zu Kryptowährungen oder Blockchain leicht zugänglich. Subs ermöglicht ausgewählten Künstlern und Creators, die durch eine Verifizierung und einem kurzen Bewerbungsformular als Urheber identifiziert werden, ihre digitalen Medien als Unikat zu zertifizieren. Das machen sie mit einem einzigartigen, also nicht ersetzbaren kryptografischen Token. Dabei werden Urheber und Besitzer in der öffentlichen Blockchain aufgeführt und authentifiziert, was das „Original“ zu einem handelbaren Gut macht. Das Bewerbungsformular für den „Creator“ Status ist ab sofort online und über ihre Website subs.de zu finden.

Viele fragen sich, was hindert nun jemanden daran einen Screenshot von dem „Original“ zu machen? Die Gründer erklären es sei „gleichzustellen mit einem Foto von der Mona Lisa zu machen. Heißt nicht, dass man die Mona Lisa dann auch besitzt. Selbiges gilt für Screenshots von ‚Originals‘. Nur wer in der öffentlichen Datenbank, also der Blockchain, als Besitzer aufgeführt wird, besitzt das ‚Original‘ auch tatsächlich und kann damit handeln.“

Subs nutze die energie-effiziente Flow Blockchain mit delegated Proof of Stake, eine Transaktion läge was CO2e angeht groben Rechnungen zufolge ähnlich wie Emails senden. Nichtsdestotrotz werde Subs pro „Originals“ NFT Verkauf eine automatisierte Baumspende einleiten. Wer also Subs nutzt und „Originals“ erstellt, kauft oder verkauft, wird zukünftig nicht nur die lokale Kreativszene unterstützen, sondern auch der Klimakrise entgegen wirken.