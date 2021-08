Registrierung zur Adobe MAX 2021 ab sofort möglich

Vom 26. bis zum 28. Oktober findet Adobe MAX 2021 zum zweiten Mal in Folge virtuell und kostenlos statt. Auf dem Programm der Kreativkonferenz stehen Präsentationen zu den Innovationen der Creative Cloud, gemeinsame Kreativprojekte und Community-Herausforderungen, Hunderte von Live- und On-Demand-Tutorials für alle Kenntnisstufen sowie virtuelle Networking-Möglichkeiten und die Möglichkeit, mit Referenten per Live-Chat in Kontakt zu treten.

Alle Details zur Adobe MAX 2021 sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Registrierung finden sich auf der offiziellen Website. Auf dem Adobe-Blog gibt es weitere Informationen zum diesjährigen Programm.