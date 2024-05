Photo+Adventure am 8./9. Juni in Duisburg

Unter dem Motto „Fotografie erleben“ bietet die Photo+Adventure im Landschaftspark Duisburg-Nord auch in diesem Jahr weit mehr als nur Verkaufsstände. Besucher können verschiedenes Equipment direkt vor Ort ausleihen und im Umfeld des Landschaftsparks ausgiebig testen. Die beeindruckende, abends und nachts bunt illuminierte Industriekulisse und spezielle Auftritte von Walking Acts sorgen für besondere Fotomotive.

Ein umfangreiches Angebot an Workshops, Seminaren und Fotowalks ermöglicht es, die eigenen Fotografie-Kenntnisse zu vertiefen. Experten wie Ulla Lohmann und Robin Preston vermitteln Einblicke in verschiedene Genres. Lohmann zeigt in ihrem Kurs „Menschen unterwegs“ am Freitag, wie man authentische Reisefotos macht, während Preston am Samstag seine Teilnehmer in eine futuristische Cyberpunk-Welt entführt. Zudem bieten zahlreiche Kurse, die das historische Hüttenwerk ins Zentrum stellen, eine Reise in die Vergangenheit, während die blühende Natur des Parks von Daniel Spohn und Dr. Hans-Peter Schaub in Szene gesetzt wird.

Ein Highlight des Messe-Festivals ist die große Multivisionsshow am Samstagabend, bei der der Globetrotter und Reisefotograf Oliver Bolch in seiner Live-Reportage die Besucher nach Japan entführt. Tokyo, Kyoto und Hokkaido werden in spektakulären Bildern präsentiert. Für diese Show ist ein separates Ticket erforderlich, während das weitere Bühnenprogramm im Messe-Eintritt inbegriffen ist. Hier erwarten die Besucher spannende Geschichten und bildgewaltige Präsentationen von Instagrammer Long-Nong Huang, der Fotografin Steffi Grass (blacksally) und dem Polarlichtfotografen Markus van Hauten.

Zu den weiteren Attraktionen der Photo+Adventure gehören verschiedene Fotoausstellungen, ein kostenloser Check & Clean-Service sowie besondere Fotomotive wie Riesenseifenblasen von Klaus-Dieter Berger und ein Ork-Trupp als Walking Act.

Eintrittspreise

Messetickets: 12 Euro (VVK), 15 Euro (Tageskasse), 10/12 Euro (ermäßigt)

Multivision: 15 Euro (VVK), 19 Euro (Tageskasse)

Workshops: ab 49 Euro

Seminare: ab 35 Euro

Fotowalks: ab 29 Euro

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zur Photo+Adventure.