Photo+Adventure findet erneut nicht statt – Fotokurse werden angeboten

Photo+Adventure 2022

Messe abgesagt, Kurse finden statt

Schlechte Nachrichten für Fotofreunde und Abenteuerlustige: Die Photo+Adventure, das Messe-Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord, fällt erneut aus. Nach Corona im letzten Jahr ist diesmal der Krieg in der Ukraine der Grund. Die Kraftzentrale, die von den Veranstalterinnen Katrin Schmidt und Daniela Thies seit 2014 regelmäßig am zweiten Juni-Wochenende zur Messehalle umfunktioniert wurde, wird nun längerfristig als Unterkunft für Geflüchtete benötigt.

Der Rahmen rückt in den Mittelpunkt

„Es gibt leider keinen Plan B, der sich so kurzfristig realisieren ließe“, bedauert Daniela Thies. „Uns bleibt nur die Absage der Messe.“ Weiter stattfinden soll hingegen wenigstens ein Großteil der Foto-Workshops und Seminare, die ursprünglich als bunter Rahmen für das Messe-Festival geplant waren, nun aber selbst im Mittelpunkt stehen. „Auch hier haben wir nun noch einige Hürden zu nehmen“, berichtet Thies. Einige weitere Räumlichkeiten stünden nicht mehr zur Verfügung, „auch der ein oder andere von Ausstellern gesponserte Kurs wird voraussichtlich nicht stattfinden können.“ In Kürze werde man die betroffenen Teilnehmer informieren.

Ihrer Community versprechen die beiden Veranstalterinnen größtmögliches Entgegenkommen: „Wer bereits im Vertrauen darauf, dass wir am zweiten Juni-Wochenende im Landschaftspark ein großes Fotofestival feiern werden, einen Kurs gebucht hat, aber nicht ausschließlich für diesen anreisen möchte, kann die Tickets natürlich zurückgeben“, so Daniela Thies.

Neue Chance auf begehrte Plätze

„Aber“, ist sich ihre Geschäftspartnerin Katrin Schmidt sicher, „der Landschaftspark bleibt auch ohne Messe am zweiten Juni-Wochenende eine Reise wert!“ Sie empfiehlt der Foto-Community, sich jetzt noch schnell Tickets für beliebte Evergreens wie Alexander Ottos „From Dusk Till Dawn“ und Jochen Kohls „Just a Portrait“ und spannende Neuheiten wie Paul Kornackers „Kleines in Groß“ oder Paul Leclaires „Fotografie und Farbe!“ zu sichern. Auch könne es sein, dass von ausverkauften Kursen wie Sascha Hüttenhains „Ballettfotografie“ oder den Lightpainting-Workshops von ZOLAQ, demnächst wieder Tickets in Umlauf kommen.

Benefizaktion zugunsten der Ukraine-Nothilfe

Gänzlich kann aber auch Schmidt ihre Schwermut nicht verbergen: „Das trifft uns, insbesondere nach den schwierigen Corona-Jahren, natürlich hart. Nichtsdestotrotz haben wir großes Verständnis, sind sogar ein Stück weit stolz darauf, mit welchem Engagement, sich die Menschen in unserer Heimatregion für die in Not geratenen Hilfesuchenden einsetzen.“ Auch selbst haben sich die beiden Veranstalterinnen bereits in den Dienst der guten Sache gestellt: Sie unterstützen das Projekt „Photographers for Charity“ bei einer Benefiz-Aktion zugunsten der Ukraine-Nothilfe von UNICEF. In diesem Rahmen bieten sie noch im April drei Webinare zu den Themen „Preisgestaltung für professionelle Fotoproduktionen“, „Faszination Astrofotografie“ und „Special Effects & Eyecatcher in Photoshop“ an, deren Erlöse gespendet werden.

Photo+Adventure 2023 schon im Mai – und mit AlUla

Darüber hinaus richten die Veranstalterinnen ihren Blick auch bereits in die fernere Zukunft: „Mit dem heutigen Tag starten die Vorbereitungen für die Photo+Adventure 2023“, erklären sie unisono und haben in diesem Zusammenhang auch schon zwei gute Nachrichten für ihre Community im Gepäck: „Ausnahmsweise wird unser Messe-Festival im nächsten Jahr einen Monat früher stattfinden, nämlich am 13. und 14. Mai 2023 – die Wartezeit ist also nicht ganz so lang. Außerdem steht bereits fest, dass unser Partnerland AlUla an Bord bleibt. Wir freuen uns darauf, die Schatzkammer unter Palmen und eine spektakuläre Reise durch die Zeit bei uns in Duisburg präsentieren zu dürfen.“

Weitere Informationen: https://photoadventure.eu