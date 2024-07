Ausstellung zum Global Peace Photo Award in Bratislava

Die Ausstellung „Wie sieht Frieden aus?“ ist Teil eines weltweiten Friedensprojekts, das in verschiedenen Städten wie Paris, Bergen, Rom, Münster, Ragun, Sharjah, Celje und Berlin zu sehen war und bis Ende Juli in Bratislava gastiert. Am 10. Juli 2024 wurden dort um 18:00 Uhr die Gewinnerfotografien des Global Peace Photo Award präsentiert.

Václav Macek, Direktor des Monats der Fotografie in Bratislava, eröffnete die Veranstaltung. Lois Lammerhuber, der den Wettbewerb gemeinsam mit seiner Frau Silvia Lammerhuber und Werner Sobotka, dem Präsidenten der Photographischen Gesellschaft (PHG), ins Leben gerufen hat, betonte in seiner Rede, dass Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg sei, sondern ein gelungenes Leben bedeute. Jedes Jahr ermutigen die eingereichten Fotos die Veranstalter, für das Gute und Friedvolle in der Welt einzutreten.

Sandra Diepenseifen, Botschaftsrätin und Direktorin des Österreichischen Kulturforums Bratislava, erinnerte daran, dass der Preis Hermann Alfred Fried gewidmet ist, der 1911 den Friedensnobelpreis für seine Zeitschrift „Die Waffen nieder“ erhielt.

Der Fotowettbewerb wird seit 12 Jahren weltweit ausgeschrieben, wobei die Jury aus über 22.000 Einsendungen aus etwa 130 Ländern jene Arbeiten auswählt, die das menschliche Streben nach Frieden und das Schöne im Leben am besten darstellen.

An der Ausstellungseröffnung mitgewirkt haben (von links nach rechts): Lois Lammerhuber, Silvia Lammerhuber, Alexandra Mühlbachler (Head of Sponsoring Vienna Insurance Group VIG), Juraj Mičko (Director of Marketing and Communications KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. ), Silvia Nosková Illášová, Václav Macek, Marko Popovič und Sandra Diepenseifen.

Die Ausstellung wird von der Vienna Insurance Group (VIG) und ihren slowakischen Gesellschaften Kooperativa und Komunálna poisťovňa unterstützt. Hartwig Löger, Vorstandsvorsitzender der VIG, hob hervor, dass die VIG den Wettbewerb von Anfang an unterstützt und Frieden ein zentrales Anliegen der Gruppe sei. Solidarität sei ein Grundgedanke der Versicherung, was sich auch im Ausstellungsthema „Culture of Solidarity“ widerspiegle.

Silvia Nosková Illášová, Unternehmenssprecherin der Kooperativa, freute sich über die positive Atmosphäre, die die Ausstellung in die Hauptstadt bringt. Schließlich eröffnete Marko Popovič, Leiter der Kulturabteilung der Altstadt Bratislava, die Ausstellung feierlich.

Bis zum 30. Juli 2024 ist die Ausstellung auf dem Rybne námestie zu sehen.

Der Global Peace Photo Award wird vom Verlag Edition Lammerhuber in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Parlament, UNESCO, UNICEF Austria, International Press Institute (IPI), World Press Photo Foundation, POY LATAM, LensCulture, APA – Austria Presse Agentur, Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh) und der Vienna Insurance Group organisiert.