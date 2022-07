Photo and Video Kit Hall of Fame

Die Abstimmungsrunde für die »Class of 2022« der Photo and Video Kit Hall of Fame von MPB, einer Online-Plattform für gebrauchtes Foto- und Videoequipment ist jetzt eröffnet. Jeder, der abstimmt, hat nun die Chance, eine Fujifilm X100V zu gewinnen.

Was ist die Photo and Video Kit Hall of Fame?

Bei der Photo and Video Kit Hall of Fame handelt es sich um eine jährliche Abstimmung. Es geht hier um die beste Kameraausrüstung. Zur Wahl stehen 25 Kandidaten in den fünf Kategorien: Classic, Iconic, Game Changer, Road Tested und Trendsetter. Allein im letzten Jahr stimmten tausende Kreative aus 30 Ländern ab.

Die Hall of Fame feiert nun schon im dritten Jahr die beste Foto- und Videoausrüstung des digitalen Zeitalters. Die Öffentlichkeit kann jetzt für dieses Jahr abstimmen und entscheiden, welche fünf Kameras oder Objektive in den Jahrgang 2022 aufgenommen werden. Es besteht die Wahl zwischen 25 Kandidaten, die von einer Jury aus Branchenexperten in den fünf Kategorien nominiert wurden. Das Equipment, das in jeder Kategorie die meisten Stimmen erhält, findet Eingang in die »Class of 2022«-Siegerunde. MPB wird den diesjährigen Jahrgang am Weltfototag, also am Freitag, den 19. August 2022, bekannt geben.

Zu gewinnen gibt es eine Fujifilm X100V.

Matt Barker, der CEO von MPB, sagt: “Hier bei MPB haben wir das Privileg, jede Woche so viele beeindruckende Kameras und Objektive in den Händen zu halten. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass alle fünfundzwanzig Kandidaten ihren Platz in derHall of Fame wirklich verdient haben. Aber es liegt an der Öffentlichkeit, zu entscheiden, welche fünf in diesem Jahr Geschichte schreiben werden. Visuelle Geschichtenerzähler, Fotografen, Filmemacher und Content Creator – viele Menschen auf der ganzen Welt haben eine Leidenschaft für Foto- und Videoausrüstung, und diese Abstimmung ist eine fantastische Gelegenheit für alle, mitzumachen und die Besten der Besten zu feiern”.

Die Abstimmung endet am Freitag, den 5. August.