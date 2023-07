Fotowettbewerb Environmental Photographer of the Year 2023

Gemeinsam mit CIWEM, WaterBear, MPB und Arup richtet Nikon die mittlerweile 16. Runde des Wettbewerbs Environmental Photographer of the Year aus, der den Themen Klimawandel und Umweltschutz gewidmet ist. Bei diesem Fotowettbewerb sind Profi- und Amateurfotografen aus der ganzen Welt eingeladen, möglichst eindringliche Fotos einzureichen, die Umweltprobleme veranschaulichen und Lösungsansätze aufzeigen.

Die Auszeichnung Environmental Photographer of the Year ist mit einem Geldpreis in Höhe von 5.000 GBP dotiert. Außerdem wird ein Interview im CIWEM-Magazin „The Environment“, ein Profil auf den sozialen Kanälen von WaterBear und ein Feature-Artikel auf der Website von Nikon Europe veröffentlicht.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Wettbewerbs mit dem Nikon’s Young Environmental Photographer of the Year Award die besten Umweltfotos von Personen unter 21 Jahren ausgezeichnet. Der Gewinner wird mit einer spiegellosen Nikon-Kamera der Z-Serie mit zwei frei wählbaren NIKKOR Z-Objektiven belohnt.

Außerdem gibt es vier weitere Auszeichnungskategorien, in denen es jeweils einen Geldpreis in Höhe von 1.000 GBP zu gewinnen gibt:

MPB »Vision of the Future« sucht nach inspirierenden oder zum Nachdenken anregenden Interpretationen unserer zukünftigen Umwelt aus Sicht der fotografierenden Person. Der Preis »Recovering Nature« für Bilder, die zeigen, wie die Natur sich erholt, und für Beispiele innovativer, naturnaher Lösungen und Naturschutzinitiativen, mit denen eine Renaturierung ermöglicht wird. Die Kategorie »Keeping 1.5 Alive« für handlungsorientierte Fotos, die die Dringlichkeit und die Notlage bei der Eindämmung der globalen Erwärmung hervorheben. Der Preis »Adapting for Tomorrow« macht auf Fotos aufmerksam, die zeigen, wie Gemeinschaften und die Natur einen Weg finden, mit den Auswirkungen unserer sich verändernden Umwelt zu leben.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Weitere Informationen finden Sie unter www.epoty.org. Einsendeschluss ist der 30. August 2023.