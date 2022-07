Das Auswählen und Freistellen gehört seit jeher zum wichtigsten Handwerkszeug für Bildkorrekturen und Fotomontagen. Und gerade dort hat sich in den letzten Jahren in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) viel getan. Die neuen Möglichkeiten, wie zum Beispiel »Auswahl > Himmel«, »Auswahl > Motiv« und das verbesserte »Objektauswahlwerkzeug« in Photoshop, sparen Zeit und liefern im Großen und Ganzen gute Qualität. Nachbessern müssen Sie jedoch fast immer. Alte Werkzeuge wie das Lasso, der Pinsel und der Maskierungsmodus haben daher nichts an Aktualität verloren. Andere alte Werkzeuge wie der Wischfinger erlauben Quick-and-Dirty-Korrekturen kleinerer Maskenfehler. Und manchmal kommt man immer noch schneller zum bestmöglichen Ergebnis, indem man eine Maske von vornherein mit dem Zeichenstift erzeugt und mit diesem Punkt für Punkt die Objektkonturen nachfährt.

Wann und wie Sie welche aktuellen und bewährten Freistelltechniken für Ihre Ziele am besten einsetzten können, erläutert Olaf Giermann in seinem E-Paper „Die 27 besten Freistell-Tipps &Tricks“. Die ausführlichen Video-Clips zum E-Paper erläutern zusätzliche Details.

Das 15-seitige E-Paper über die hohe Kunst des Freistellens mit den 27 Video-Clips ist im DOCMA-Shop erhältlich.