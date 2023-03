Canon fördert angehende Fotojournalisten

Pressemitteilung von Canon

Canon ebnet Weg für aufstrebende Talente im Fotojournalismus

Canon öffnet heute wieder sein prestigeträchtiges Canon Student Development Programme (CSDP) für Bewerbungen. Es ist die siebte Auflage des Programms, das bereits Hunderte von angehenden Fotografen dabei unterstützt hat, die ersten wichtigen Schritte in Richtung einer Karriere im Fotojournalismus zu machen. Die branchenführende Initiative bietet Zugang zu erfahrenen Fachleuten aus der Fotografie-Community und die Möglichkeit, an wichtigen Branchenveranstaltungen teilzunehmen.

Das CSDP hat sich als unschätzbares Sprungbrett für die nächste Generation von Fotojournalisten etabliert. Ehemalige Alumni arbeiten inzwischen für renommierte Nachrichtenagenturen und international bekannte Publikationen wie beispielsweise Chiara Negrello aus dem Jahr 2021, deren Arbeiten regelmäßig in der New York Times erscheinen, Vasilis Tsiolis aus dem Jahr 2022, über dessen intime Porträts von nomadischen Ziegenhirten in Griechenland der Guardian berichtet hat, und die in der Schweiz lebende Sara Affolter, die von ihrer CSDP-Mentorin Ulla Lohmann bei der Veröffentlichung ihres ersten Buches über Tierrechte unterstützt wurde.

Das Programm steht vom 13. März bis zum 16. April Studierenden und Praktikanten offen, die in Europa, dem Nahen Osten und Afrika wohnen und studieren. Eine begrenzte Anzahl von Plätzen wird auch für Talente zur Verfügung stehen, die von Fachleuten aus der Branche empfohlen werden. Die Einreichungen werden von einer Jury aus Redakteure von Getty Images, Reuters, AFP und EPA beurteilt, die über die erste 100-köpfige Kohorte der vielversprechendsten jungen Geschichtenerzähler der Region entscheiden wird.

Persönliches Mentoring

Die ausgewählten 100 Studierenden werden mit einem der fachkundigen Mentoren des Programms zusammengebracht, um in Einzelgesprächen ihre aktuelle Arbeit und ihre längerfristigen Karrierewünsche zu besprechen. Virtuelle Meetings während des Sommers werden ihnen dabei helfen, ihr Portfolio und ihre Projektzusammenfassung zu verfeinern – mit besonderem Augenmerk auf der Erkundung verschiedener Bearbeitungsoptionen, Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der erzählerischen Fähigkeiten und der Entwicklung einer schriftstellerischen Handschrift.

Canon Ambassador und Fotojournalist Daniel Etter kommentiert: „Das Canon Student Development Programme hat sich zu einer der führenden Initiativen entwickelt, die junge Fotografen unterstützt und miteinander verbindet. Für mich war es ein Privileg, die Arbeit und das Wachstum früherer Studierender über die Jahre hinweg zu verfolgen. Es ist fantastisch zu sehen, dass das diesjährige Programm wieder Zugang zu einer der wichtigsten Veranstaltungen der Branche und zu den angesehensten Fotojournalisten bietet sowie eine finanzielle Unterstützung, die jungen Fotografen eine Plattform gibt, um ihre Karriere zu starten“.

Canon Workshop in Girona und Visa pour l’Image in Perpignan

Im September werden bis zu 30 Studierende zu einem fünftägigen Canon Workshop in einem großen katalanischen Bauernhaus in Girona (Spanien) eingeladen, der mit einer abschließenden Übernachtung auf dem internationalen Fotojournalismusfestival Visa pour l’Image in Perpignan (Frankreich) endet.

Der Workshop bietet Austausch von Ideen und den Aufbau von Beziehungen mit renommierten Fachleuten aus der Welt der Fotografie wie dem preisgekrönten Fotojournalisten Brent Stirton, Fiona Shields, Head of Photography bei The Guardian, und Lars Lindemann, Director of Photography beim deutschen GEO Magazin. Die Portfoliobesprechungen in der Gruppe bieten den Studierenden die Möglichkeit, die Arbeiten ihrer Kommilitonen zu beurteilen und professionelles Feedback zu ihren eigenen Arbeiten zu erhalten. Canon Ambassador Paolo Verzone wird den Teilnehmenden außerdem eine Masterclass zum Thema Beleuchtung geben.

Neben dem Besuch der wichtigsten Ausstellungen und Abendvorführungen im Rahmen der Visa pour l’Image haben die Studierenden auch die Möglichkeit, an zusätzlichen Portfolio Reviews teilzunehmen und ihr Netzwerk weiter auszubauen.

Hamburg Portfolio Review

Nachdem sie ihr Portfolio verfeinert und gelernt haben, wie sie ihre Arbeit in den verschiedenen Programmmodulen präsentieren können, erhält eine letzte Gruppe von fünf Mentees die Möglichkeit, an der Portfolio Review in Hamburg teilzunehmen. Während der dreitägigen Reise werden die Studierenden an individuellen Portfolio Reviews teilnehmen und eine Reihe von exklusiven Medienterminen mit wichtigen Redakteure der Branche wahrnehmen können. Jeder Teilnehmende erhält außerdem ein Stipendium in Höhe von 2.000 € und eine hochwertige Canon Ausrüstung als Unterstützung für das nächste Kreativprojekt.

Infos zur Bewerbung und Teilnahmekriterien gibt es hier: https://www.canon.de/get-involved/student-development-programme/.

Die gesamten Teilnahmebedingungen finden sich hier: https://www.canon.de/get-involved/student-development-programme/terms-and-conditions/