Tutorial: Digital zündeln

In der neuen DOCMA-Ausgabe 84 zeigen wir Ihnen unter anderem am Beispiel eines Fotos mit Streichholz, wie Sie künstliche Flammen und Funken erzeugen.

01 Erzeugen der Flamme

Legen Sie zunächst mit dem »Zeichenstift-Werkzeug« oder dem »Rundungszeichenstift-Werkzeug« einen leicht geschwungenen Pfad an, dem die Flamme folgen soll (a). Erzeugen Sie mit »Ebene > Neu > Ebene« eine neue, leere Ebene und rufen Sie »Filter > ­Renderfilter > Flamme« auf. Wählen Sie »Eine Flamme entlang Pfad« als »Flammentyp« (b), stellen Sie die »Breite« auf 1000 und die »Qualität« auf »Fein (Sehr langsam)« (c). Im Reiter »Erweitert« stellen Sie zusätzlich die »Ausrichtung Flammenunterseite« auf 100. Bestätigen Sie mit »OK«. ­Deaktivieren Sie den Pfad in der »Pfade«-Palette (»Fenster > Pfade«), indem Sie auf den leeren Bereich unterhalb des Pfades klicken (d). Mit »Bearbeiten > Frei transformieren« bringen Sie die Flamme auf die gewünschte Größe (e).

02 We ichzeichnen der Flamme

Öffnen Sie über »Filter > Weichzeichnungsgalerie > Pfad-Weichzeichnung« die »Weichzeichnergalerie«. Ziehen Sie den bei Aufruf des Filters angezeigten blauen Weichzeichnungspfad in die Ausbreitungsrichtung der Flamme. Wenn Sie auf den Pfad klicken, können Sie weitere Ankerpunkte hinzufügen, diese bewegen und somit dem Pfad beispielsweise in eine leichte S-Kurve krümmen (a). Stellen Sie »Geschwindigkeit« (b) und »Endpunkt-Geschwindigkeit« (c) nach Belieben ein. Wenden Sie auch eine leichte »Körnung« (d) an, um die Flamme an das Rauschen des Originalbildes anzupassen. Fügen Sie nach Bestätigen des Filters eine Ebenenmaske hinzu (e). Malen Sie mit einem Pinsel und schwarzer Vordergrundfarbe in die Maske, um die Flamme an unerwünschten Stellen, wie beispielsweise am Zündkopf, auszublenden.

