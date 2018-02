Tipp: Rahmen-Effekt

Mit Hilfe des Befehls »Auswählen und Maskieren« (früher: »Kante verbessern«) lassen sich Bildrahmen erzeugen, die sich automatisch am Bildinhalt orientieren.

01 Ra hmenbereich auswählen

Aktivieren Sie das »Lasso-Werkzeug« (a). Wählen Sie »Auswahl > Auswählen und Maskieren«. Stellen Sie in der »Eigenschaften«-Palette den gewünschten »Ansichts­modus« ein (b). Gut geeignet ist hier beispielsweise »Auf Schwarz« mit einer »Deckkraft« von 60 %. Legen Sie damit eine Auswahl an, die den Bereich des gewünschten Bildrahmens ausspart.

TIPP: In älteren Photoshop-Versionen (ab Photoshop CS5) können Sie dieses Tutorial mit »Auswahl > Kante verbessern« nachvollziehen. Sie müssen lediglich die Lasso-Auswahl bereits vor dem Aufruf des ­Dialogs vornehmen.

02 Ra hmenkante variieren

Um die Wirkung des Rahmens besser beurteilen zu können, stellen Sie die »Deckkraft« bei Bedarf auf 100 % (a). ­Schieben Sie den Regler »Radius« (b) nach Belieben nach rechts (im Beispiel: 150 Pixel). Innerhalb dieses Radius richtet die »Kantenerkennung« die bestehende Auswahl am Bildinhalt aus – im Beispiel also an den Konturen des ­Gebirges. Mit »Abrunden« (c) und »Weiche Kante« (d) können Sie die feinen Details der Auswahl etwas abmildern. Setzen Sie für eine harte Rahmenkante den »Kontrast« auf 100 % (e). Mit dem Regler »Kante verschieben« (f) reduzieren beziehungsweise erweitern Sie den Rahmen-­Bereich.

Sie können den Rahmen auch partiell variieren, indem Sie mit dem »Kante-verbessern-­Pinselwerkzeug« (g) über einzelne Bildbereiche malen. Dadurch ändern Sie lokal den ­Radius, innerhalb dessen die »Kantenerkennung« arbeitet. Drücken Sie »Strg/Cmd-Z«, um einzelne Bearbeitungsschritte rückgängig zu machen beziehungsweise wiederherzustellen. ­Wählen Sie bei den »Ausgabeeinstellungen« »Ausgabe in: Ebenenmaske« (h) und klicken Sie auf »OK«.

Wichtig: Entscheidend ist hier der ­»Radius« (b). Je höher Sie den Wert für diesen Parameter setzen, um so tiefer „frisst“ sich der Rahmen-Effekt entlang der Details in das Bild.

Anwendungsbeispiele für kreative Rahmeneffekte und weitere Photoshop-Tutorials finden Sie in der neuen DOCMA 81 (Ausgabe März/April 2018)

