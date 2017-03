Globales Angleichen mit dem Dialog „Gleiche Farbe“

Wenn Sie in Photoshop die Farbstimmung eines Bildes auf ein anderes übertragen wollen, kann der Befehl »Gleiche Farbe« gute Dienste leisten. Ordnen Sie die aneinander anzugleichenden Bilder auf der Arbeitsfläche an (»Fenster > ­­Anordnen …«), um die Anpassung zu beurteilen. Aktivieren Sie das Bild, das Sie anpassen möchten. Wählen Sie »Bild > Korrekturen > Gleiche Farbe«. Geben Sie als »Quelle« das Bild an, das Sie als Referenz (a) verwenden wollen. Bei Bildern, die aus mehreren Ebenen bestehen, können Sie sowohl einzelne Ebenen, als auch die gesamte Ebenen-Komposition als Grundlage der Farbanpassung wählen. Sind Quell- und Zielbild unterschiedlich hell, ist es meist nötig, bei den »Bildoptionen« die »Luminanz« (b) anzugleichen. Mit dem Regler »Farbintensität« (c) haben Sie Einfluss auf die Farbdifferenzierung: Ist der Regler ganz nach links geschoben, wird das Zielbild beinahe monochrom und mit der Durchschnittsfarbe des Quellbildes eingefärbt. Je weiter der Regler nach rechts geschoben wird, umso bunter wird das Bild. Mit dem »Verblassen«-Regler (d) bestimmen Sie die Intensität der gesamten Anpassung.

