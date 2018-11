Eigene Look-Tabellen für Lightroom und Camera Raw

Die neuen, erweiterten Profile für Lightroom und Camera Raw erlauben die Einbindung spezieller Lookup-Tabellen, die sich mit Adobes Software allein nicht erzeugen lassen. Das fehlende Puzzle-Teilchen hat Michael J. Hußmann entwickelt und zeigt in der aktuellen DOCMA-Ausgabe 85, wie Sie damit zum Ziel kommen.

Wa s die erweiterten Profile gegenüber den altbekannten DNG-Kameraprofilen aus­zeichnet, haben wir in DOCMA 84 ab Seite 70 beschrieben. Sie enthalten einen Verweis auf ein Kameraprofil, können aber, ähnlich einer Vorgabe, auch gespeicherte Entwicklungseinstellungen enthalten – zu denen sich, anders als bei Vorgaben, Ihre eigenen Einstellungen addieren.

Darüber hinaus kann es in einem erweiterten Profil zwei Lookup-Tabellen für subtile Farbanpassungen geben. Die Farbensuchtabelle ist eine 3D-LUT, wie man sie aus Photoshop kennt. Sie wird am Ende der Entwicklungs-Pipeline angewandt, im Gegensatz zur Look-Tabelle, deren Anwendung am Anfang der Entwicklung steht.

Während sich eine Farbensuchtabelle allein mit den Bordmitteln von Photoshop erzeugen lässt, bietet Adobe keine Software an, die eine Look-Tabelle im nötigen Format anlegen würde. Die Freeware DNG Profile Editor erzeugt zwar intern Tabellen mit der richtigen Struktur und speichert sie in DNG-Kameraprofilen, bloß kann sie diese Tabellen nicht im von Camera Raw verlangten Format exportieren – und nur mit diesem lassen sich erweiterte Profile definieren.

Um die Lücke zu schließen, habe ich meine bereits in DOCMA 60 ab Seite 76 beschriebene Anwendung dcp­Edit erweitert, so dass Sie damit in DNG-Kameraprofilen enthaltene Look­up-Tabellen in das Format bringen können, das Adobe für die Definition erweiterter Profile spezifiziert hat. dcpEdit 1.1, ein Editor für DNG-Kamera­profile (für Windows 7 SP1 oder neuer und macOS 10.10 oder neuer), können DOCMA-Leser kostenlos herunterladen.

Lesen Sie in DOCMA 85, wie Sie Look-Tabellen für erweiterte Profile mit dcpEdit erzeugen.

