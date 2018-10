256 Shades of Grey

Schwarzweiß-Bilder sind zeitlos. Sie reduzieren ein Foto auf Helligkeit und Kontrast sowie auf Formen und Details. Olaf Giermann zeigt Ihnen in der neuen DOCMA-Ausgabe November/Dezember 2018, worauf Sie in den Einstellungen Ihrer Kamera achten müssen und wie Sie am besten in Camera Raw oder Lightroom sowie Photoshop vorgehen.

Detailreiches Schwarzweiß in Sekunden mit »HDR-Tonung«

Über »Bild > Korrekturen > HDR Tonung« können Sie sehr schnell kontrast- und detailreiche Schwarzweißvarianten erzeugen.

Wählen Sie dazu aus dem Dropdownfeld »Vorgabe« eines der Monochrom-Presets (a). Die Ergebnisse reichen hier von einem leicht dramatisch wirkenden Schwarzweiß-Bild (b) bis hin zu fast schon grafisch anmutenden Detailverstärkungen (c).

Im Dialog stimmen Sie das Bildergebnis über die Regler unter »Leuchtkonturen«, »Farbton und Detail« sowie »Erweitert« direkt ab. Ganz unten im Dialog steht Ihnen auch eine Gradationskurve zur Verfügung. Entscheidend für die Detailwirkung sind vor allem die Regler »Radius« und die zugehörigen Parameter »Stärke« sowie »Details«. Mit »Gamma« lässt sich der Kontrast vermindern, wodurch Sie höhere Werte für die Detailverstärkung wählen können, ohne einen Tonwertbeschnitt in den resultierenden Leuchtkonturen zu erhalten. ACHTUNG: Der Filter reduziert das Bild auf die Hintergrund­ebene. Um die Ebenen zurück zu erhalten, wählen Sie nach Anwendung von »HDR Tonung« das gesamte Bild aus (»Strg/Cmd-A«), kopieren Sie es (»Strg/Cmd-C«), gehen Sie in der »Protokoll«-Palette auf den letzten Schritt vor Anwendung des Filters zurück und fügen Sie das Ergebnis als eigene Ebene ein ( »Strg/Cmd-V«).

TIPP: Alles, was Sie sonst noch zu dem Filter »HDR Tonung« wissen möchten, erfahren Sie in der Photoshop-Akademie in DOCMA 77.

