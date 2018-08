Wozu gibt es eine Hintergrund-Ebene in Photoshop?

In meinem heutigen Blog gehe ich mal auf eine Frage ein, die selbst vielen Photoshop-Experten nicht ganz klar ist: Was hat es eigentlich mit der Hintergrund-Ebene auf sich? Braucht man die überhaupt?

Hintergrund-Ebene: Was ist das?

Die Hintergrund-Ebene ist die unterste Ebene in Photoshop, heißt Hintergrund und trägt ein Schlosssymbol (siehe Abbildung). Fälschlicherweise wird in gar nicht so wenigen Tutorials im Netz behauptet, dass man die Hintergrund-Ebene nicht bearbeiten könne und Sie daher immer entsperrt werden muss. Tatsächlich kann sie jedoch nur nicht verschoben oder transformiert werden.

Die Hintergrund-Ebene ist immer so groß wie die Arbeitsfläche – anders als „freischwebende“ Ebenen (also alle anderen Ebenen) kann sie keine nicht sichtbaren Teile außerhalb der Arbeitsfläche beinhalten.

Hintergrund-Ebene: Wozu?

Die Hintergrund-Ebene hat einige wichtige Aufgaben zu erfüllen:

Ein Bild (TIFF, PSD …), das nur aus einer Hintergrund-Ebene besteht, hat eine kleinere Dateigröße auf der Festplatte, als dasselbe Bild mit einer schwebenden Ebene.

Wenn die Hintergrund-Ebene die einzige Ebene in der geöffneten Datei ist, können Sie sicher sein, dass keine unsichtbaren Elemente (zum Beispiel Ebenen-Reste) außerhalb der Arbeitsfläche liegen und die Dateigröße unnötig aufblähen.

Da die Hintergrund-Ebene nicht verschoben werden kann, hält sie sozusagen die originale Fotoposition fest und dient als Referenz, falls Sie einmal unabsichtlich andere bei der Bearbeitung des Fotos angelegte Ebenen verschoben haben sollten.

Wenn Sie eine Datei verkleinern, die nur aus einer schwebenden Ebene besteht, entstehen durch die umliegenden transparenten Bereiche aufgrund der Interpolation teildurchsichtige Ränder an den Bildgrenzen. Mit einer Hintergrund-Ebene passiert das nicht.

Das Zusammenfassen auf die Hintergrund-Ebene ist ein nützlicher Startpunkt für das Anwenden von umfangreichen Aktionen und stellt sicher, dass diese fehlerfrei ablaufen können, ohne dass der Anwender auf die gerade gewählte Ebene achten muss.

Die Hintergrund-Ebene ist notwendig für den erweiterten Mischmodus »Aussparung: Stark«, mit dem man sozusagen, einen Durchblick durch alle Ebenen bis auf die Hintergrund-Ebene freilegen kann, ohne jede Ebene einzeln zu maskieren.

Die Hintergrund-Ebene ist auch notwendig, damit bestimmte Funktionen korrekt funktionieren, wie zum Beispiel das Exportieren von Color Lookup-Tabellen oder der Filter HDR Tonung.

Hintergrund-Ebene: Entsperren?

Die Hintergrund-Ebene können Sie mit einem einzigen Klick auf das Schloss-Symbol entsperren und dann frei verschieben oder transformieren. Sie können die Hintergrund aber auch ohne Entsperren per Drag & Drop in andere Dokumente ziehen, mit einem Klick auf »Maske hinzufügen« direkt in eine schwebende Ebene mit Maske umwandeln oder sie auch direkt über einen Rechtsklick in ein Smartobjekt konvertieren.

TIPP: Falls Sie regelmäßig die Hintergrund-Ebene entsperren, können Sie in Photoshop einstellen, Bilder immer ohne Hintergrund-Ebene zu öffnen. Wie das geht, erfahren Sie hier: Hintergrundebene automatisch entsperren und nach Ursprungsdatei benennen.

Hintergrund-Ebene: Erzeugen

Sie haben gar keine Hintergrund-Ebene, möchten aber eine? 😉 Kein Problem, nutzen Sie den Befehl »Ebene > Neu > Hintergrund aus Ebene«.

Beste Grüße,

Olaf