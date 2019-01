Systemkameras: Es geht abwärts!

Canons CEO Fujio Mitarai verriet in einem am letzten Freitag erschienenen Interview mit dem Wirtschaftsblatt Nikon Keizai Shimbun, dass der Absatz von Canons Systemkameras seit 2010 in jedem Jahr um rund 10% zurückgegangen sei. Bis 2020 würde sich der Markt, wie er hofft, auf niedrigem Niveau stabilisieren. Wie die aktuellen Zahlen des Industrieverbandes CIPA zeigen, spiegelt das die allgemeine Entwicklung im Kameramarkt wider und ist kein spezifisches Problem dieses Herstellers. Haben Systemkameras eine Zukunft?

Laut Fujio Mitarai gibt es aktuell noch einen Markt für 10 Millionen Systemkameras (mit oder ohne Spiegel) – weltweit. 2020 wird man seiner Einschätzung nach nur noch 5 bis 6 Millionen Kameras für anspruchsvollere Fotografen absetzen können. Nachdem der Markt für Kompaktkameras schon vor Jahren eingebrochen ist und sich nur noch Superzoom-Modelle und Edelkompakte, meist mit Festbrennweite und großem Sensor, gegenüber Smartphones behaupten können, hätten die Systemkameras, also Kameras mit Wechselobjektiven, den Kameramarkt retten sollen. Aber nichts weist darauf hin, dass dies gelingen könnte.

Von 2016 (blau) über 2017 (schwarz) bis 2018 (rot) gingen die jährlichen Absatzzahlen von Systemkameras stetig zurück. Quelle: CIPA

Obwohl DSLRs immer erschwinglicher geworden sind und die Hersteller spiegelloser Systemkameras damit eigentlich die Strategie verfolgten, unzufriedene Besitzer von Kompaktkameras für die Fotografie mit Wechselobjektiven zu gewinnen und den Markt so zu erweitern, ist der Markt tatsächlich geschrumpft. Spiegellose Systemkameras verkaufen sich zwar zunehmend besser, aber die Zuwachsrate ist niedrig und geht auf Kosten der DSLRs, deren Absatz stärker sinkt als der der spiegellosen Modelle wächst.

Schreibt man die Marktentwicklung der letzten Jahre fort, dürften die spiegellosen Kameras die DSLRs bis 2020 überrundet haben, aber es ist nicht anzunehmen, dass diese Modelle jemals die Verkaufszahlen erreichen werden, mit denen DSLRs einst für Rekorde gesorgt hatten. Mitarais Prognose einer Stabilisierung des Absatzes auf niedrigem Niveau erscheint realistisch. Für Canon als etabliertem DSLR-Hersteller ist die Lage besonders schwierig, denn sie müssen den Ausbau des im letzten Jahr eingeführten spiegellosen EOS-R-Systems forcieren, haben also hohe F&E-Kosten, während die Einnahmen aus dem DSLR-Geschäft, die diese finanzieren müssten, gleichzeitig weiter einbrechen. Canon kann das spiegellose Segment als einzigen, wenn auch zaghaften Wachstumsmarkt aber auch nicht ignorieren. Nikon ist ähnlich aufgestellt und daher in derselben Situation.

Wer nur noch auf die spiegellose Bauweise setzt, also Fuji, Olympus, Panasonic, Sigma und Sony, steht vermeintlich besser da, aber die Frage ist, ob ein prognostizierter Absatzmarkt von nur noch 5 Millionen Kameras weltweit – abzüglich der verbliebenen DSLRs – ausreichen wird, so vielen Herstellern das Überleben zu sichern – oder jedenfalls das Überleben ihrer Kamerasparte. Canon will sein Engagement im Bereich der Kameramodule für industrielle Anwendungen ausbauen – hier liegen die wahren Wachstumsmärkte, in denen die Fotospezialisten ihr Know-how zur Geltung bringen können, etwa im Automobilbau, der Medizin oder für Überwachungsaufgaben. Vermutlich werden alle Hersteller versuchen, sich in dieser Weise breiter aufzustellen – sofern sie es nicht bereits tun.

Und was bedeutet das für uns als Fotografen, die nicht nur auf den Auslöser drücken und auf das Beste hoffen, sondern Bilder gezielt gestalten wollen? Zwar hat die Fotografie jüngst einen beispiellosen Boom erlebt; es wird heute mehr fotografiert als jemals zuvor. Aber diesen Trend treibt die Smartphone-Fotografie, und dabei geht es gar nicht darum, Bilder zu erschaffen, die für sich bestehen können. Fotografie ist heute (und war, wenn man es genau bedenkt, zum größten Teil schon immer) ein Medium der alltäglichen Kommunikation. Der Verbreitungsweg über die sozialen Netze, den dasselbe Smartphone öffnet, mit dem man auch fotografiert, kommt diesem Bedürfnis weit mehr entgegen, als es früher das herumgezeigte Fotoalbum oder der Diavortrag tat. Die Menschen fotografieren, um ihr tägliches Leben zu dokumentieren und andere daran teilhaben zu lassen. Dazu brauchen sie keine Systemkamera, und dank immer ausgefeilterer KI-Funktionen und der außer im Funkloch stets verfügbaren Internet-Anbindung sind Smartphones dafür sogar besser geeignet.

Sicher werden wir auch 2020 nicht ohne Kameras und Objektive dastehen und die just in jenes Jahr fallenden Olympischen Sommerspiele in Tokyo dürften die japanische Fotoindustrie noch einmal zu Höchstleistungen anspornen. Aber der Wettbewerb wird härter werden, während alle ihren Anteil am immer kleineren Kuchen zu ergattern versuchen.