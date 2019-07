Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie wenig sich viele Anwender Photoshops Oberfläche so einrichten, dass sie möglichst reibungslos arbeiten können. Da liegen Bedienfelder kreuz und quer über dem Bild, die für Nicht-Designer meist unnützen Lineale sind dauerhaft eingeblendet und die Werkzeugleiste zeigt alle Standardwerkzeuge in der Standardgruppierung. Mmmmh. 😉

Deshalb nur mal als kurzer Tipp: Ihr könnt Photoshops Werkzeugleiste anpassen und die in einer Gruppe zusammengelegten und so versteckten Werkzeuge sichtbar und mit einem einzigen Mausklick zugänglich machen. Das geht in Photoshop CC über »Bearbeiten > Symbolleiste«.

Im sich öffnenden Dialog könnt Ihr per Drag & Drop die Werkzeuge frei nach Euren Vorstellungen anordnen beziehungsweise auch ausblenden: Zieht einfach die Werkzeuge, die Ihr nicht braucht von der linken in die rechte Spalte. Zieht ein Werkzeug aus einer Gruppe etwas nach unten bis eine blaue Linie erscheint, um es aus der Gruppe zu entfernen.

Im Screenshot seht Ihr meine aktuelle Konfiguration der Werkzeugleiste. Mir ist es hier vor allem wichtig, mit nur einem Stiftklick zum gewünschten Werkzeug gelangen zu können, um also zum Beispiel schnell zwischen Auswahlrechteck und Auswahlellipse zu wechseln, oder zwischen den verschiedenen Retusche-Werkzeugen, oder zwischen Pinsel und Mischpinsel. Ich nutze für Werkzeugwechsel zwar in erster Linie Tastenkürzel – aber gerade am Cintiq (Wacom-Bildschirmtablett) verzichte ich gern auch mal auf die Tastatur. Da beschleunigt eine angepasste »Symbolleiste« den Workflow ungemein.

Ach ja, die ausgeblendeten Werkzeuge findet Ihr bei Bedarf nach wie vor unter dem Symbol mit den drei Punkten.

Also: Mistet Eure Werkzeugleiste mal aus und blendet nur die Tools ein, die Ihr wirklich ständig nutzt! 😉

Schönes Wochenende!

Olaf