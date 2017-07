Nieder mit dem großen Eszett!

Man hätte aus dem Chaos nach den deutschen Rechtschreibreformen lernen können, dass es sinnvoller wäre, sprachliche Entwicklungen sich selbst zu überlassen. Stattdessen musste nun der Rat für Rechtschreibung die bisher nur vereinzelt anzutreffende Typo-Vergewaltigung des ß zum Großbuchstaben auch noch höchst offiziell absegnen. Doc Baumann protestiert.

Dass das große Eszett einfach beschissen aussieht, hat vielleicht auch etwas mit Gewöhnung zu tun. Wir mussten uns ja auch an lauter Doppel-s anstatt vertrauter Eszette gewöhnen, weil dieser Ersatz angeblich Schulkindern das Schreiben erleichtert. Wenn das ein hinreichendes Kriterium ist, um alle Schreibenden im Lande zu neuen Schreibweisen zu zwingen …

Keine Frage, Sprache entwickelt sich, und Schrift in gewissem Maße ebenso. Allerdings können wir noch heute die Inschriften der Römer problemlos lesen, und wenige neue Fonts sind so harmonisch und ausgeglichen wie das, was römische Steinmetze vor 2000 Jahren in Tafeln meißelten.

Danach gab es viele Jahrhunderte lang nur Großbuchstaben (auch Versalien genannt), bis sich die Unzialschrift über die karolingische Minuskel (Minuskeln sind keine im Wasser lebenden Weichtiere, sondern Kleinbuchstaben) zaghaft zu einem Nebeneinander von vertrauten Groß- und neuen Kleinbuchstaben entwickelte. Den kleinen ist ihre Abstammung von den großen meist leicht anzusehen – wo das nicht der Fall ist, liegt es daran, dass die im frühen Mittelalter gebräuchlichen Großbuchstaben oft anders aussahen als bei Römern und uns Heutigen.

Es sind auch durchaus neue Buchstaben hinzugekommen im Laufe der Jahrhunderte. So wurden I und J zunächst ebenso wenig unterschieden wie U, V und W.

Nun also das große Eszett, das kein Mensch braucht! Es gibt ja durchaus nachvollziehbare Argumente für seine Einführung. „Buße“ ist etwas anderes als „Busse“ – wird das „BUSSE“ geschrieben, weiß man ohne Kontext nicht, was gemeint ist. Schreibt man freilich Buße in Großbuchstaben, ist das von BUBE kaum zu unterscheiden. Dass deutsche Passinhaber bei der Einreise ins Ausland Probleme bekommen können, weil sie etwa Preuß heißen, im amtlichen Papier aber PREUSS steht, was etwas anderes zu sein scheint, habe ich vor der Begründung des Rates noch nie gehört, aber es mag vorkommen.

Aber wir können ja auch damit leben, dass in manchen ausländischen Publikationen mangels des entsprechenden Zeichens im Font das ß mal als B oder b, mal als griechisches Beta geschrieben wird. Das ist weder schön noch richtig, tut aber niemandem weh.

Aber brauchen wir deshalb ein neues Buchstabenmonster? Ohne Kontext weiß ich doch auch nicht, ob ein Schloss ein Prunkgebäude ist oder ein Verriegelungsmechanismus. Derlei Homonyme gibt es zu Hunderten, ohne dass sich jemand daran stören würde.

Warum gab es eigentlich bisher ein kleines, aber kein großes Eszett – und warum nur im Deutschen? Eine recht ausführliche Geschichte des Zeichens finden Sie bei Wikipedia. Schon die Benennung des Buchstabens führt in die Irre, denn er ist keineswegs die Zusammenziehung von s und z, sondern er war schon immer ein Doppel-s. Bei gebrochenen Schriften (Fraktur) könnte man sich zwar vorstellen, dass ein dicht ans s geschriebenes z wie ein ß aussieht, aber bei genauer Betrachtung stimmt das nicht. Dazu muss man noch wissen, dass es früher – etwa bis zum Zweiten Weltkrieg – im Deutschen die Unterscheidung zwischen Schluss-s (am Wortende) und Lang-s (meist in Wörtern und an deren Anfang) gab. Das Lang-s sah – in gebrochenen und in Antiqua-Schriften – fast aus wie ein f. Diese Ähnlichkeit dürfte auch ein Grund gewesen sein, den Buchstaben langsam abzuschaffen. Mit dem B-gleichen Groß-ß haben wir uns das Problem nun ohne Not wieder ins Boot geholt.

Außerdem gab es früher viele Ligaturen – Buchstabenpaare, die beim Setzen aus einem einzigen Zeichen bestanden (und daher in der Regel auch nicht getrennt wurden): ch, ck, st, ff, fl … und natürlich ss. Deswegen darf – da es keine Ligaturen mehr gibt – st neuerdings getrennt werden. Diese Paare gab es lange vor dem Schriftsatz, sie entstanden, weil es beim Schreiben mit der Hand einfacher war, sie zu einem Zeichen zusammenzuziehen. Bei der Doppelung des s wurde daraus eine enge Kombination von Lang-s mit angehängtem Rund-s. Das Eszett war geboren. Nach der Erfindung des Schriftsatzes übernahm man diese Ligaturen. Das Schriftbeispiel „commodissima“ wurde 1443 in Basel gedruckt und stammt aus Vesalius’ De Humani corporis fabrica.

Gelegentlich liest man, das Lang-s habe es nur im deutschen Sprachraum gegeben. Das ist definitiv falsch, es existierte fast überall in Europa. Das nächste Beispiel zeigt ein paar Zeilen aus David Humes History of England, die 1789 gedruckt wurde. Hier gibt es überall das Lang-s und am Ende von Inverness sogar als Lang- plus Rund-s. Daneben existierten überall aber auch Doppel-s-Varianten. Allerdings hielt sich das Lang-s im deutschen Sprachraum sehr viel länger als anderswo, und nur hier wurde die Ligatur zu einem eigenständigen Buchstaben mit eigenem Namen, eben dem Eszett.

Da es keine Wörter gibt, die mit SS beginnen, gab es über tausend Jahre lang keinen Bedarf an einem Versal-ß. Wir sind prächtig mit dem Doppel-S ausgekommen und niemand hat sich beschwert.

Sehr wohl beschwert haben sich dagegen zahllose Menschen über die Zumutungen der neuen Rechtschreibung, einer vor zwei Jahrzehnten von oben durchgedrückten Neuerung, die danach mangels Akzeptanz reformiert werden musste, wobei zumindest einige Sprachvergewaltigungen wieder in der Versenkung verschwanden. Schaut man heute bei Zweifelsfällen in die maßgeblichen Wörterbücher wie den Duden, so liest man sehr häufig: sowohl – als auch. Die Reform hat also letztlich neben gewaltigen Kosten letztlich nur Unsicherheit produziert, ohne wirklich etwas zu verbessern. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass wegen unterschiedlicher Schreibweisen eine klare lexikalische Zuordnung nicht mehr möglich ist und man ein Wort mal hier, mal da suchen muss.

Die Verantwortlichen hätten daraus lernen können, aber sie mussten mal wieder ihren unerwünschten bürokratischen Senf dazu geben und ein scheußliches Buchstaben-Monster, das bisher seinen Kopf nur verschämt aus dem Letterndschungel zu stecken wagte, mit ihrem höchstamtlichen Segen adeln. (In gewisser Weise haben sie gelernt und das sowohl – als auch beibehalten: Das SS darf bei Versalsatz alternativ beibehalten werden.)

Nun liegt es an den Gestaltern, Typographen und allen anderen Anwendern, wie sie mit diesem Ding umgehen. Ich finde, es sollte boykottiert werden. Nieder mit dem großen Eszett! Make the Eszett klein again!

Daher fange ich jetzt gleich damit an und verrate Ihnen auch nicht, wie Sie das Zeichen mit Windows oder MacOS tippen können. Wenn Sie das wirklich unbedingt wollen, müssen Sie es schon allein herausfinden.

(Übrigens: Praktischerweise findet sich das Versal-ß im „German Keyboard-Layout-T2-Version2“ auf der H-Taste.)