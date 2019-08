Neue Ausgabe: DOCMA 90 im Handel

DOCMA 90 im Handel: Ab heute, dem 7. August 2019, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als ePaper bei uns im Webshop erhältlich.

Im 18 Seiten umfassenden Premiumworkshop der neuen DOCMA-Ausgabe #90 zeigen wir Ihnen, wie Sie Pfade in Photoshop zum Freistellen, für Vektorformen, als Führungsschiene für Text, Pinsel und Muster sowie als Schiene und Hilfe in verschiedenen Photoshop-Filtern nutzen. In der Lightroom-Akademie geht es diesmal um Bereichsmasken, mit denen sich lokale Korrekturen ohne Filter und Korrekturpinsel vornehmen lassen. Alles über Photoshops Schärfungswerkzeuge erfahren Sie in der Photoshop-Akademie. Olaf Giermann erklärt in einem Artikel, wie Sie Ihren Bildern mit dem neuesten Update des DOCMA-Raw-Systems den Look verschiedener analoger Fuji-Filme verleihen. Unser Selbstbau-Tutorial beschreibt die Herstellung eines Lichtformers, genauer gesagt eines Snoots, mit einfachen Mitteln. In seinem Produktfotografie-Tutorial mit Bildbearbeitungsschritten erklärt Tomasz Buttler am Beispiel einer Tasse, wie man ein Produkt in Szene setzt. Auch in dieser Ausgabe finden Sie mit dem Splash-Effekt ein Anwendungsbeispiel für eine kostenlose Photoshop-Aktion aus dem Web. Außerdem gibt es wie immer weitere Tutorials, Tipps und Tricks zu Photoshop und Lightroom, Freeload-Tipps, Hintergrundartikel, ein Interview und mehr.

Highlights der neuen Ausgabe 90



