Migrationsprobleme

Nein, es geht nicht um Silvester und überhaupt nicht um Politik, sondern nur um den kleinen Computerärger zwischendurch.

Mein alter iMac war in die Jahre gekommen. Er funktionierte zwar noch, sieht man davon ab, dass sein SD-Kartensteckplatz vor zwei Jahren angefangen hatte, das Dateisystem eingesteckter Karten zu zerstören, so dass ich einen externen Kartenleser nutzen musste – aber andererseits haben neue iMacs sowieso keinen integrierten Kartensteckplatz mehr, weshalb ich ihm allein deshalb nicht sein Gnadenbrot verweigern mochte. Geschwindigkeitsmäßig entsprach er nicht mehr dem Stand der Technik, aber hey, ich bin selbst nicht mehr der Jüngste. Der Knackpunkt war dann aber, dass er mit macOS Catalina am Ende seiner Betriebssystemkompatibilität angekommen war, und immer mehr Anwendungen neuere macOS-Versionen voraussetzten. Als auch die neueste Lightroom-Classic-Version auf einem neueren Betriebssystem bestand, war klar, dass ein neuer iMac her musste. Ich bestellte also vor Weihnachten einmal iMac 24 Zoll (in Blau – Apple ist ja in letzter Zeit wieder farbenfroher geworden) mit 16 GB RAM und 1 TB SSD, und am letzten Sonnabend konnte ich ihn beim Händler abholen.

Ein neuer iMac musste her, am liebsten in Blau. Quelle: Apple

Meine Hoffnung, am Wochenende einen fliegenden Wechsel vom alten auf den neuen Mac hinzulegen, zerstob allerdings schnell. Nun muss ich dazu sagen, dass die Migration aller Programme, Daten und Einstellungen von alten zu neuen Geräten bei Apple normalerweise absolut smooth verläuft. Einem neuen iPhone zeigt man seinen Vorgänger und legt es daneben, und nach kurzer Zeit ist die Migration abgeschlossen und man hat alles, was auf dem alten iPhone gespeichert war, auch auf dem neuen. Oder jedenfalls fast alles: Impfzertifikate werden nicht immer übertragen, warum auch immer.

Auch Macs lassen sich per Kabel oder drahtlos koppeln, um alle oder ausgewählte Inhalte vom alten auf den neuen Computer zu übertragen. Ein bisschen komplexer ist die Sache aber schon, wohl weil man Computer meist länger als Smartphones nutzt und sich die Schnittstellen über die Jahre öfter ändern. Früher hatten Macs Firewire-400-Anschlüsse (noch früher SCSI, aber da bewegen wir uns schon auf einem Gebiet, das an „Opa erzählt vom Krieg“ erinnert), abgelöst vom abwärtskompatiblen Firewire-800 (schneller, aber mit anderem Anschluss), dann Thunderbolt 1 und 2 (anderer Anschluss, klar), das schließlich als abwärtskompatibles Thunderbolt 3 und 4 mit USB-C vereinigt wurde (also wieder ein neuer Anschluss). Am alten iMac hingen zwei Firewire-800-Platten über einen Firewire-800-auf-Thunderbolt-2-Adapter, aber der neue iMac hat nur USB-C/Thunderbolt 4. Kein Problem, dachte ich, und ließ mir vom Händler gleich noch einen Thunderbolt-2-auf-3-Adapter beilegen. Gibt es so nur von Apple und kostet rund 50 Euro, sollte aber alle Arten von Daten in beide Richtungen umwandeln können. Damit konnte ich meine beiden externen 3-TB-Platten über zwei Adapter am neuen Computer anschließen und hätte ohne weiteres Zutun sofort wieder Zugriff auf meine extern gespeicherten Daten; nur der Inhalt der internen Platte wäre zu migrieren.

Ich koppelte also beide Macs per Ethernet und WLAN; für eine Thunderbolt-Kopplung hätte ich noch ein Thunderbolt-2-Kabel benötigt, das mir jedoch in meiner Sammlung fehlte. Nun noch Apples Migrationsassistenten auf beiden Macs öffnen, auswählen, was übertragen werden soll, und abwarten, bis er fertig ist. Über das Netzwerk kann so etwas schon mal Stunden dauern, aber schließlich war Wochenende. Bloß: Es war keine Sache von Stunden. Nach ein paar Tausend kopierten Dateien passierte gar nichts mehr, außer dass der Migrationsassistent die Abschätzung der noch benötigten Zeit stetig höher schraubte. Also Abbruch, noch einmal die Verbindung überprüft, und ein neuer Versuch. Diesmal ging es ein Stückchen weiter, aber dann war erneut Schluss. Seltsamerweise gab es keinen Time-out, der dem Migrationsassistenten signalisiert hätte, dass tatsächlich schon seit Stunden gar nichts mehr kopiert wurde – die Anwendung merkte nichts und drehte fröhlich weiter Däumchen.

Der Migrationsassistent suchte sich einen Wolf, übertrug aber nichts.

Aber es gab ja noch eine Option, nämlich die Migration von einem mit Apples Time Machine erstellten Backup der internen Platte, und so einen hatte ich auf einer meiner externen Platten (daneben macht Carbon Copy Cloner Backups auf einem NAS). Also ein neuer Versuch; ich wählte aus, welche Teile des Backups übertragen werden sollten, aber als es damit vermeintlich losging, drehte der Migrationsassistent wieder nur Däumchen und kam nicht einmal über den Punkt hinaus, an dem er die zu übertragenden Dateien suchte. Erneut realisierte die Anwendung auch nicht, dass überhaupt nichts mehr passierte.

Damit blieb nur noch eine Möglichkeit, nämlich die Migration von Hand, mehr oder weniger Datei für Datei. Das war natürlich aufwendig und auch fehleranfällig, aber es half ja nichts. Stunden später (und Tage nach dem Kauf) hatte ich endlich einen benutzbaren neuen iMac, der so ziemlich alles tat, was der alte getan hatte, nur schneller und besser.

Doch das war noch nicht das Ende der Geschichte. Ich wollte ja mit meinen auf einer der externen 3-TB-Platten gespeicherten Daten weiterarbeiten, was aber daran scheiterte, dass ich von der Platte zwar lesen konnte, jedoch nicht schreiben. Ich musste Daten erst auf das interne Volume kopieren, bevor ich sie bearbeiten konnte, und das war ja nicht Sinn der Sache, zumal gut 2 TB Daten nun mal nicht auf eine schon mehr als halb gefüllte 1-TB-SSD passen. Auch Time-Machine-Backups auf der zweiten externen Platte fielen damit flach.

Woran liegt’s? Sind es die Benutzerrechte (die aber durchaus stimmig erscheinen) auf den Platten, ist es die Schnittstelle (oder die Adapter), oder wäre dem neuen iMac ein anderes Dateisystem genehmer? Das muss ich noch herausfinden. Neue externe Platten werden wohl sowieso nötig sein, denn 3 TB dürften in absehbarer Zeit nicht mehr reichen. Aber wären dann gleich SSDs empfehlenswert, oder doch wieder magnetische Laufwerke? Bis ich mit dieser Migration wirklich komplett fertig bin, wird noch einige Zeit vergehen.