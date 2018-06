Lightroom-Erkennungstafel und die 42

Lightroom-Erkennungstafel: Individualisieren

In Lightroom (Classic) gibt es die Möglichkeit, die Kopfzeile zu individualisieren (die Vorgehensweise finden Sie hier). Sie können hier zwar lustige Texte und Bildchen aller Art hinterlegen, aber eigentlich ist die obere linke Ecke dafür gedacht, dort Ihr Logo und/oder Ihren Namen zu zeigen. Das ist besonders bei Präsentationen mit Lightroom praktisch und wirkt möglicherweise professionell.

Am interessantesten ist hier wohl die Möglichkeit, eine eigene Grafik als – O-Ton – identity plate zu hinterlegen. Nutzen Sie hier ein Dateiformat, das Transparenz speichern kann. Hier bietet sich PNG an, Sie können aber der Einfachheit halber Ihre Erkennungstafel auch einfach in Photoshop anlegen und mit sämtlichen Ebenen (Hintergrundebene gegebenenfalls ausblenden!) im PSD-Format speichern und dann in Lightroom einbinden. Dazu führen Sie einen Rechtsklick auf die Erkennungstafel durch und wählen »Erkennungstafel bearbeiten«, aktivieren »Grafische Erkennungstafel bearbeiten« und klicken dann auf »Datei suchen«.

Lightroom-Erkennungstafel: Größe

Die Größe der Grafik darf – so die Hilfe – aktuell nicht höher als 41 Pixel (macOS) beziehungsweise 46 Pixel (Windows) und nicht breiter als 250 Pixel sein. Meine aktuelle Erkennungstafel hat unter macOS die 46 × 230 Pixel. Sie hält sich also nicht an die Vorgaben und funktioniert dennoch.

Welche Höhe ist nun die beste? Im Zweifel sollten Sie sich einfach auf die universelle Antwort auf die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ berufen: 42! Das passt immer. 🙂

