Karsten Rose verstorben

Der Fotograf und DOCMA.info-Autor Karsten Bruno Rose ist heute in den Morgenstunden seinem langjährigen Krebsleiden erlegen. Er wurde 60 Jahre alt. Karsten hat das DOCMA-Team seit Ende der Nuller Jahre in vielerlei Hinsicht begleitet und uns mit seiner Hilfsbereitschaft bei etlichen Events tatkräftig unterstützt.

Ein klassischen Einsatz von Karsten bei unseren Zingst-Events. Hier 2017 beim Einleuchten für ein Strandshooting.

Als ich Karsten bei einer der frühen Photoshop-Conventions 2007 in München als Co-Referenten kennenlernte, wurde er vom Veranstalter als „Photoshop-Urgestein“ vorgestellt. Er war bereits 1991 mit einer der ersten Photoshop-Versionen in Berührung gekommen und baute in den Folgejahren die Digitalabteilung der Bavaria Bildagentur auf. Für ihn die perfekte Aufgabe, denn sie verband seine beiden Ausbildungsberufe als Fotograf und Druckvorlagenhersteller in idealer Form. Um das aus heutiger Perspektive nachzuvollziehen, muss man wissen, dass Photoshop bis etwa 2002 hauptsächlich ein Werkzeug für Lithografen, Grafiker und andere Druckvorstufler war. Berufsfotografen kamen damit meist nur am Rande in Berührung. Etwa, wenn sie ihre Negative und Dias scannten oder mit den damals noch recht neuen Digitalkameras experimentierten.

Karsten war in diesem Bereich Pionier und hat sein Wissen nach dem Ausscheiden aus der Bildagentur einerseits bei der Arbeit im eigenen Münchner Fotostudio angewandt, andererseits über viele Jahre als Dozent bei der Münchner Macromedia weitergegeben. Seit 2013 war er neben seiner freien Fotografentätigkeit auch für die Fujifilmschool im Einsatz.

Karsten mit dem DOCMA-Theam in Zingst 2016.

Mit dem Beginn seiner Erkrankung zog er sich über längere Zeiträume zurück und verbrachte fast die gesamte Coronazeit in seiner Wohnung. Danach ging es ihm gesundheitlich so viel besser, dass er seine Tätigkeiten wieder aufnahm. Auch verlagerte er seinen Lebensschwerpunkt von München zurück in seine Heimatstadt Sigmaringen.

Bei unserem letzten Telefonat im Juli, als er wieder eine Buchbesprechung für uns verfasst hatte, schien er am Telefon ausgesprochen munter und blickte nach einer unauffälligen Nachsorgeuntersuchung optimistisch in die Zukunft.

Wir werden seinen Humor und seine unkomplizierte Art vermissen.