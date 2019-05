Kameraverkaufszahlen: Auf dem absteigenden Ast?

Ich wollte ja nicht schon wieder schlechte Laune verbreiten, aber die ersten beiden Monate dieses Jahres waren für die Kameraindustrie nicht gerade erfolgreich. Morgen werden die CIPA-Zahlen für den März veröffentlicht und es bleibt zu hoffen, dass die Kameraverkaufszahlen wieder anziehen.

Kameraverkaufszahlen: Die weltweiten Verkaufszahlen von Digitalkameras sind von 2017 auf 2018 zurückgegangen und 2019 gibt bislang auch nicht zu Hoffnungen Anlass. Quelle: CIPA

Natürlich sind zwei Monate noch nicht unbedingt aussagekräftig für ein ganzes Jahr; zudem sind Januar und Februar generell eher schwache Monate. Kameras werden vor allem zwischen März und November gekauft, mit einer Delle im Sommer, wenn die Verbraucher der Nordhalbkugel ihr Geld lieber für Urlaubsreisen als für Kameras und Objektive ausgeben. Der Dezember ist, Weihnachten hin oder her, der umsatzschwächste Monat. Viel Hoffnung gibt das jedoch nicht: Von 2017 auf 2018 sind die Verkaufszahlen in jedem Vergleichsmonat zurückgegangen, und nachdem die Zahlen im Januar und Februar wiederum gegenüber 2018 eingebrochen sind, spricht eigentlich alles dafür, dass auch 2019 kein gutes Jahr werden wird. Morgen werden wir (etwas) mehr wissen, denn der Industrieverband CIPA (Camera & Imaging Products Association) hat angekündigt, am Donnerstag die Zahlen für März zu veröffentlichen.

Nach dem Niedergang der Kompaktkameras hatten viele Hersteller ihre Hoffnung auf Systemkameras gesetzt – insbesondere solche ohne Spiegel. Die Verkaufszahlen der Systemkameras allein sehen aber nicht viel besser aus als die für Digitalkameras insgesamt:

Kameraverkaufszahlen: 2018 konnten sich der Absatz von Systemkameras noch behaupten – zumindest in der ersten Jahreshälfte. Aber 2019 zeigt erneut einen Rückgang. Quelle: CIPA

Würde man die Spiegelreflexkameras aus der Statistik herausrechnen, sähe das Ergebnis besser aus, denn das DSLR-Segment zeigt den stärksten Rückgang, aber bislang sieht es nicht danach aus, als könnten spiegellose Systemkameras die Kameraindustrie retten. Immerhin muss man es versuchen, denn es ist immer schwieriger zu rechtfertigen, einen großen Teil des Etats für Forschung und Entwicklung für DSLRs auszugeben.

Canon hat bereits die Konsequenzen aus der aktuellen Verkaufsstatistik gezogen und die Gewinnprognose für dieses Jahr um 20 Prozent korrigiert. Den Grund für die einbrechenden Kameraverkaufszahlen sieht Canon in den Smartphones, deren Kameramodule immer besser werden und von immer mehr Hobby-Fotografen als gut genug eingeschätzt werden. Tatsächlich bringt ja jede Smartphone-Modellgeneration deutliche Verbesserungen – gegenüber dem Entwicklungstempo bei Smartphone-Kameras wirkt die klassische Kameraindustrie schläfrig. Und dabei geht es nicht einmal nur um technologische Neuerungen, die zu besseren Bildern führen: Vielleicht der wichtigste Vorteil des Smartphones besteht darin, dass man damit aufgenommene Bilder unverzüglich und ohne ein weiteres Gerät der ganzen Welt (oder wenigstens seinen Freunden) zeigen kann. Keine Kamera klassischer Bauart kann da mithalten. Im besten Fall lassen sich die Aufnahmen halbwegs komfortabel auf das Smartphone übertragen und von dort weiterverbreiten.

Es könnte aber noch einen anderen Grund für die zurückgehende Kauflust geben, der scheinbar im Widerspruch dazu steht: Moderne Kameras haben einen hohen Leistungsstand erreicht und wenn Smartphones heutzutage gut genug für die meisten fotografischen Herausforderungen sind, gilt das für eine in den letzten Jahren erworbene Systemkamera erst recht. Nachfolgemodelle bieten mehr Auflösung, weniger Rauschen und eine höhere Geschwindigkeit, aber die Unterschiede sind graduell, und sie sind nicht dazu geeignet, die eigene Fotografie voranzubringen. Wenn man mit seinen Fotos unzufrieden ist, wird eine neue Kamera oder ein neues Objektiv kaum etwas daran ändern; vielmehr muss man an sich selbst arbeiten, an seiner Technik und am Blick für Motive. Könnte es sein, dass sich diese Erkenntnis zum Schaden der Kameraindustrie langsam durchsetzt? Dann würden die sinkenden Absatzzahlen nicht bedeuten, dass weniger mit Systemkameras fotografiert würde – man sähe nur wenig Grund, ein neues Modell zu kaufen.

Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit: Ist die Fotografie, jedenfalls die Fotografie mit „richtigen“ Kameras, vielleicht uncool geworden, ohne dass wir es bemerkt hätten? Die Alten merken es ja nie, wenn die Jungen wegen deren komischen Hobbys mit den Augen rollen. Es war schon einmal so, dass die Spiegelreflexfotografie ein angestaubtes Image bekommen hatte: Wer damals mit einer großen Kameraausrüstung unterwegs war, und das nicht beruflich tat, galt als eher skurril. Jemand, vor dem man sich besser in Acht nahm, bevor man zu einem nicht enden wollenden Dia-Abend verhaftet wurde. Die Einführung erschwinglicher DSLRs hatte damals dieses Image entstaubt; Canons „Komm spielen“-Kampagne wies seinerzeit den Weg. Die „ernsthafte Fotografie“ musste von ihrer Ernsthaftigkeit befreit werden, um erneut als junges, cooles Hobby kreativer Leute zu erscheinen.

Eines ist klar: Weder mit mehr Megapixeln noch mit einer Blendenstufe mehr Dynamikumfang oder einem schnelleren Serienbildmodus verschafft man sich bei den Jungs (oder den Mädels, was das betrifft) Respekt. Auch die Fähigkeit, sich in den komplexen Menüsystemen aktueller Kameras fehlerfrei bewegen zu können, nötigt niemandem Bewunderung ab. Das können nur Bilder schaffen, und zwar Bilder, die auch alle sehen können. Die Kameraindustrie täte gut daran, das im Auge zu behalten.