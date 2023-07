Gedankenlesen und Traumrekorder? Bilder aus Gehirn-Scans

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Erinnerungen visualisieren oder Ihre Träume aufzeichnen. Ich empfände es als genial, denn mit nur ein paar Bildern würde ich mich an die oft – zumindest im letzteren Fall – fantastischen Geschehnisse (besser) erinnern. Für das Führen eines Traumtagebuches bin ich leider nach dem Aufwachen zu unmotiviert. Was soll ich sagen: Wir sind so einem „Traumrekorder“ einen Schritt näher gekommen.

Bild: Olaf Giermann mit Midjourney

Paper: „Hochauflösende Bildrekonstruktion (…) aus der menschlichen Gehirnaktivität“

Wissenschaftler der Osaka University zeigen in diesem Paper, wie Sie das ganz normale Stable Diffusion – ohne weiteres Training oder Finetuning – nutzen, um aus Functional magnetic resonance imaging gewonnenen Daten, Bilder „in hoher Auflösung“ (das bedeutet: wissenschaftlich beeindruckende, aber fotografisch enttäuschende 512 × 512 Pixel) zu erzeugen.

Mit verschiedenen Verfahren können Daten aus Gehirnscans in Bilder umgesetzt werden. Die Verknüpfung mit der generativen KI Stable Diffusion bietet deutlich detailliertere Ergebnisse als bisher möglich.

Funktionsweise

Wie das Ganze funktioniert, lesen Sie am besten in diesem verständlichen Heise-Artikel von Dr. Wolfgang Stieler: “Gedankenlesen”: Input für Stable Diffusion direkt aus dem Gehirn. Dass ich erst jetzt über den im März erschienenen Artikel und das Paper gestolpert bin und warum so etwas in den News nicht mehr Beachtung findet, ist mir ein Rätsel. Auch deshalb teile ich ihn hier noch einmal gerne im DOCMA-Blog.

Oben sehen Sie die Fotos, die Probanden während der Hirnscans gezeigt wurden. Die Bilder in der Reihe darunter wurden aus den aufgezeichneten Daten in Stable Diffusion generiert. Beeindruckend.