EOS R5 und R6: Canon macht Ernst

Seit Monaten hat Canon seine Kunden mit immer neuen Andeutungen heiß auf das neue spiegellose Spitzenmodell EOS R5 gemacht. Heute wurde es (zusammen mit dem einfacher ausgestatteten Schwestermodell EOS R6) endlich vorgestellt. Was sagen die neuen Modelle über Canons Produktpolitik aus?

Canon EOS R5: 45 Megapixel, 8K-Video, integrierter Bildstabilisator, 20 Bilder pro Sekunde. (Bild: Canon)

Nach dem langen Vorlauf der Produktankündigung wird sicherlich jeder, der sich auch nur ein wenig für Canons Systemkameras interessiert, den intensiv beworbenen und heute Mittag per Streaming in alle Welt verbreiteten ReImagine-Event auf YouTube verfolgt haben. Was die neuen Modelle EOS R5 (ab Ende Juli 2020 für rund 4385 Euro erhältlich) und EOS R6 (ab Ende August für rund 2631 Euro im Handel) auszeichnet, ist daher bekannt, aber was folgt daraus?

Die Zukunft gehört den spiegellosen Systemkameras, was die langjährigen Marktführer Canon und Nikon dazu zwingt, sich neu zu positionieren. Mit der bisherigen Allgegenwärtigkeit ihrer DSLR-Systeme wird es nicht ewig weitergehen, und bei den spiegellosen Kleinbildkameras hat Sony einen großen Vorsprung. 2018 antworteten Canon wie Nikon mit eigenen spiegellosen Systemen, aber die damals eingeführten Modelle erschienen vielen Fotografen, die mit Sony fremdgegangen waren, nicht als hinreichender Grund, reumütig zu den früher dominanten Herstellern zurückzukehren. Auch treue Anhänger der DSLR-Systeme sahen keine Veranlassung, zum spiegellosen System ihres bevorzugten Herstellers zu wechseln. „ReImagine“ kann man so interpretieren, dass es sich Canon noch einmal von Grund auf neu überlegt hat, wie eine spiegellose Kamera aussehen müsste, und die Kenndaten wie das Design der EOS R5 und R6 bestätigen diese Vermutung.

EOS R reimagined: Der ungeliebte Touchbar ist verschwunden. (Bild: Canon)

Wer die Fotografie mit Canons DSLRs gewohnt ist, wird mit einer R5 oder R6 nicht fremdeln. Die Kameragehäuse sind zwar so kompakt, wie es das spiegellose Bauprinzip möglich macht, aber ein DSLR-Fotograf muss für das Handling nicht umlernen. Seltsamkeiten wie der konfigurierbare Touchbar der EOS R sind verschwunden; stattdessen gibt es einen viel nützlicheren Mini-Joystick.

Die Eckwerte insbesondere der EOS R5 verraten, dass sich Canon an die Spitze des Feldes setzen will – also vor Sony, während der alte Konkurrent Nikon eine geringere Rolle zu spielen scheint. Dass der neuentwickelte Sensor 45 Megapixel auflöst, dürfte auch durch den 8K-Videomodus motiviert sein: Wenn man von einem 8K-Videobild mit 7920 Pixeln in der Breite ausgeht, ergibt sich bei einem kleinbildtypischen Seitenverhältnis von 3:2 eine Auflösung von 42 Megapixeln. 8K-Video wird derzeit noch selten benötigt, aber die R5 kann die 8K-Daten des Sensors auch auf 4K herunterrechnen, und dieses Oversampling sorgt für besonders klare, detailreiche Videobilder ohne Interpolationsartefakte. Das volle 8K-Format erlaubt die Extraktion von Einzelbildern, die klassisch aufgenommenen Standbildern ebenbürtig sind, und macht es möglich, zunächst eine Totale aufzunehmen und beim Videoschnitt durch eine Verschiebung eines 4K-Ausschnitts im Nachhinein verschiedene Einstellungen zu simulieren.

Als Knüller könnte sich Canons neuer Bildstabilisator erweisen, sofern er auch in der Praxis die angekündigten Leistungsdaten unter Beweis stellt. Die Bildstabilisierung mit einem beweglichen Sensor ist für Canon Neuland, soll aber schon in der ersten Generation in der Kombination mit einem Bildstabilisator im Objektiv bis zu acht EV bringen. Das würde konkret bedeuten, dass man statt mit 1/250 Sek. eine volle Sekunde belichten könnte, ohne Verwacklungsunschärfe befürchten zu müssen. Dieses Kunststück wird nicht unter allen Umständen gelingen, denn innerhalb einer Sekunde kann man die Kamera viel weiter bewegen, als es irgendein Bildstabilisator ausgleichen könnte, aber kombiniert mit einer ruhigen Hand könnte es funktionieren.

Der Sensor der R5 ist ein für Canon typischer Dual-Pixel-Sensor. Unter jeder Mikrolinse befinden sich also zwei nebeneinander liegende Pixel, mit denen ein Autofokus per Phasendetektion möglich ist. Es gibt 5940 wählbare AF-Messfelder, die sich über das gesamte Bildfeld erstrecken. Im Tracking-Modus kann der Autofokus erkannten Gesichtern von Menschen und Tieren folgen und auf die Augen scharf stellen – ein Gebiet, auf dem bislang Sony führend ist. Zur Motiv-, Gesichts- und Augenerkennung setzt Canon ein neuronales Netzwerk ein. Ein Shoot-out zwischen Canon und Sony dürfte spannend werden.

Neben ihrem klassischen Schlitzverschluss, der für beachtliche 500000 Zyklen spezifiziert ist, setzt die EOS R5 einen elektronischen Verschluss ein, der zwar nach dem Rolling-Shutter-Prinzip arbeitet, den Sensor aber besonders schnell auslesen kann, was die typischen Artefakte in Fotos bewegter Motive minimieren soll. Mit dem elektronischen Verschluss erreicht die R5 eine Serienbildfrequenz von 20 Bilder/Sek. – das schaffen zwar auch die Sony Alpha 9 II und die Fuji X-T3, X-T30 und X-T4, allerdings nicht mit dieser Sensorauflösung.

Ob die neuen Modelle – die neben der R5 angekündigte R6 hat einen 20-MP-Sensor und ist in vielerlei Hinsicht einfacher ausgestattet – die Versprechen einlösen können, wird sich erst in der Praxis zeigen, aber Canons Produkteinführung macht klar, dass sie im Bereich der spiegellosen Kleinbildkameras der Marktführer werden wollen, der sie im DSLR-Bereich sind.