DOCMA 98 jetzt portofrei vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 98 portofrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Portokosten werden nicht berechnet. Ab dem 2. Juni 2021 ist das Heft lieferbar und auch am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 2. Juni in seiner DOCMA-App.

DOCMA 98: Die Highlights des Heftes

Premium-Workshop: 25 Lightroom-Tipps & Tricks Lightroom Classic ist kein reiner Raw-Konverter, sondern eine umfassende Workflow-Lösung für Fotografen. Manche hilfreiche Arbeitsablauf-Funktion kann man da schon einmal übersehen. Olaf Giermann hat deshalb 25 interessante Tipps & Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene zusammengestellt – inklusive kurzer Anleitungsvideos.

Das Ende der Fotografie? Was sich digitalisieren lässt, das wird früher oder später auch digitalisiert. Diese Silicon-Valley-Weisheit macht auch vor der Fotografie nicht halt. Christoph Künne und Olaf Giermann geben einen Überblick über den aktuellen Stand der virtuellen Fotografie. Michael J. Hußmann beschreibt, wie die Fotografie der Zukunft aussehen könnte.

Augen betonen Merle Nicksch stellt in einem Tutorial ihre bewährten Methoden vor, Augen durch die Nachbearbeitung in Photoshop bestmöglich in Szene zu setzen.

Lightroom Mobile-Workflows Wie Sie Sie die cloudbasierten Funktionen von Lightroom Classic und Lightroom für ortsunabhängiges Arbeiten nutzen



Capture One: Tonwertwerkzeuge Sigrid Aicher zeigt Ihnen die wichtigsten Werkzeuge zur Abstimmung von Tonwerten in Capture One, erklärt deren Aufgaben und Stärken und beschreibt die Unterschiede zu denen anderer Programme.

Turbo-Freisteller durch KI? So schlagen sich die KI-basierten Freistellungswerkzeuge von Photo­shop 2021, PortraitPro 21 und ­Topaz Mask AI 1.3.9 im direkten Vergleich.



Brownz' Porträt-Workflow Peter Braunschmid zeigt, wie Sie mit seinen kostenlosen Presets und Texturen Fotos kreativ aufwerten. Inklusive Video-Tutorial!



Peter Braunschmid zeigt, wie Sie mit seinen kostenlosen Presets und Texturen Fotos kreativ aufwerten. Inklusive Video-Tutorial! Tipps & Tricks Diesmal finden Sie in unserer Rubrik mit Tipps & Tricks Wissenswertes zu Photoshop, Affinity Photo, Luminar AI sowie Instagram & Facebook. Außerdem stellen wir Ihnen die iOS- und iPadOS-App Focos vor, mit der man den Bildhintergrund gezielt weichzeichnen und Bilder optimieren kann.

Diese und viele weitere Themen finden Sie in der neuen DOCMA-Ausgabe 98. Informieren Sie sich hier über alle Inhalte des Heftes.

Wenn Sie die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können Sie hier ein Heft gratis bestellen.