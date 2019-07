DOCMA 90 versandkostenfrei: jetzt vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 90 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 6. August 2019. Ab dem 7. August 2019 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 7. August 2019 in seiner DOCMA-App.

DOCMA 90: Die Highlights des Heftes

PREMIUMWORKSHOP: Die heiße Welt der Pfade Die kreativen Seiten des Pfadwerkzeugs

Die kreativen Seiten des Pfadwerkzeugs Lightroom-Akademie: Bereichsmasken Präzise lokale Korrekturen ohne Filter und Korrekturpinsel

Präzise lokale Korrekturen ohne Filter und Korrekturpinsel Kostenlose Photoshop-Aktion: Splash-Effekt Objekte oder Personen in Wassertropfen zerspringen lassen

Objekte oder Personen in Wassertropfen zerspringen lassen Photoshop-Akademie: Schärfe-Werkzeuge Alles über die Photoshop-Werkzeuge zum Schärfen

Alles über die Photoshop-Werkzeuge zum Schärfen DOCMA-Raw-System: Fuji-Looks So geben Sie Ihren Fotos den Farb-Look analoger Fuji-Filme, belichtet auf unterschiedlichen Fotopapieren.

So geben Sie Ihren Fotos den Farb-Look analoger Fuji-Filme, belichtet auf unterschiedlichen Fotopapieren. Tasse in Szene setzen Produktfotografie-Tutorial mit Bildbearbeitungsschritten

Produktfotografie-Tutorial mit Bildbearbeitungsschritten Photoshoppen als Beruf Wir haben mit der Retuscheurin Jenny Cremer über ihren Beruf und einheitliche Looks bei Bildserien gesprochen.

Wir haben mit der Retuscheurin Jenny Cremer über ihren Beruf und einheitliche Looks bei Bildserien gesprochen. Selbstbauprojekt: Snoot Mit unserer Bauanleitung basteln Sie sich ohne großen Arbeits- und Materialaufwand einen Lichtformer.

Mit unserer Bauanleitung basteln Sie sich ohne großen Arbeits- und Materialaufwand einen Lichtformer. DOCMA hilft: Haut strukturieren | Ebenenmasken

