Doc Baumann spricht über generative Bild-KI

Die kleine Galerie an der Frankfurter Straße 52 in Kassel zeigt eine Ausstellung mit KI-Bildern, die im Stil einer Modeling-Agentur präsentiert werden. Am Sonntagabend, 21. Mai, um 18 Uhr äußert sich Doc Baumann im Interview zu verschiedenen Problem der KI; das Interview wird auch im Livestream über artort.tv übertragen.

Seit dem 11. Mai zeigen wir in der Galerie in der Frankfurter Straße 54 in Kassel eine komplett mit KI generierte Ausstellung. Diese in Form einer fiktiven Modellagentur angelegte Soziale Plastik will den Austausch über Künstliche Intelligenz in die breite Gesellschaft transportieren. In unserem Livestreamingformat #talkaibot bei artort.tv, freuen wir uns am kommenden Sonntag, 21. Mai auf Doc Baumann.

Als promovierter Kunstwissenschaftler hat er sich vor allem mit Bild-Begriff und Bild- Wahrnehmung befasst. Er schreibt seit Mitte der 80er Jahre über digitale Bildbearbeitung, ist Autor zahlreicher Photoshop-Lehrbücher und Mit-Gründer sowie Herausgeber des Fachmagazins DOCMA, dessen Schwerpunkt sich im letzten Jahr – so wie sein eigener – zunehmend von Bildmontagen zu KI-generierten Bildern verlagert hat. Im Gespräch mit Stephan Haberzettl soll ein Bogen geschlagen werden aus den Erfahrungen der Transformation von der Analogfotografie hin zur digitalen Bildbearbeitung und was wir daraus für die derzeitige Veränderung hin zur generierenden KI lernen können. Doc Baumann wird dazu Bildbeispiele präsentieren und steht für Fragen aus dem Publikum und dem Internet zur Verfügung.

Der Livestream startet um 18 Uhr auf artort.tv und der Eintritt ist kostenfrei.

taomAG – the art of modeling Kein Tag vergeht, an dem nicht über neue Möglichkeiten oder Gefahren der Künstlichen Intelligenz berichtet wird. Nun wird erstmals in der documenta-Stadt eine Ausstellung gezeigt, die konsequent auf KI setzt. In der kleinen Galerie am Weinberg entsteht zum Galeriefest ein Ort, der den Austausch über Künstliche Intelligenz weiter vertiefen will. Auf der Scheibe des kleinen Ladenlokals direkt neben der Szenekneipe Weinbergkrug prangt die Aufschrift „taom AG the art of modeling“. Betritt man die Einraumgalerie, so steht man unmittelbar in einer fiktiven Modelagentur, die neben hundert Modelporträts und Kampagnendrucken durch digitale Arbeiten aufwartet.

Im Ladenlokal treffen wir auf den Kasseler Filmemacher Stephan Haberzettl, der mit Nadja Zimmering und Andreas Weber diesen Raum gestaltet hat: „Für uns war aufgrund der rasanten Entwicklung klar, dass ein Ort geschaffen werden sollte, der eine mögliche Anwendung von Künstlicher Intelligenz alltagstauglich veranschaulicht. „Ein Ort, der Künstliche Intelligenz emotional erlebbar macht“. Das Künstler:innenteam hat konsistent Künstliche Intelligenz in der Umsetzung der Ausstellung beteiligt.

Im Austausch mit der Textgenerierungs-KI Chat GPT entstand so der Name der Agentur, Ideen zur Ausstattung des Ladenlokals und Texte der Kommunikation. Durch unterschiedliche „Text zu Bild“- oder „Text zu Video“-KIs sind Fotos, Drucke, Audio und Videos entstanden. „Unsere Gesellschaft sollte sich über Chancen, Herausforderungen und Gefahren bewusst werden!“

Für Haberzettl wird das Gesamtkunstwerk dadurch rund, dass neben der Faszination auch die ethischen und moralischen Herausforderungen thematisiert werden, und welche Auswirkungen die KI auf unser Verständnis von Schönheit, Identität, Realität und Kreativität hat. Das Team bietet deshalb unter dem Titel #talkaibot (talk about – reden über) während der Ausstellungszeit sonntags und mittwochs Livestreamings auf artort.tv an. Gast war bislang ein Anwalt zum Urheberrecht, Kreative, die die Veränderungen bereits heute spüren, und am 21. Mai der Kunstwissenschaftler Doc Baumann.

Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie weit Künstliche Intelligenz heute bereits in der Lage ist, menschenähnliche Models und perfekte Kampagnen zu generieren. Sie bietet einen einzigartigen Einblick in eine schnell wachsende Technologie, die unsere naheliegende Zukunft stark verändern wird. Öffnungszeiten unter andreas-weber-foto.de Livestreaming unter artort.tv