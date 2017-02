Bilder von der Adobe Fotonacht

Adobe hat die Fotonacht, den Nachfolger des Formats „Photoshop-TV“, zu einem kleinen, in Zukunft wohl vierteljährlich stattfindenden Branchen-Event erhoben. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter waren diesmal in Hamburg viele bekannte Gesichter zu sehen. Was uns neben dem Programm mit vielen Kreativen in der „Sturmfreien Bude“ besonders beeindruckt hat: Der technische Aufwand, der augenscheinlich nötig ist, um so eine Veranstaltung in dieser Qualität live ins Web zu streamen. Einen kleinen Eindruck davon vermitteln unsere Backstage-Aufnahmen.

In der über fünf Stunden langen Show waren als Kreative unter anderem Robert Maschke, Lasse Behnke, Peter Hawk und Jens Burger zu Gast. Hier nun die Faces of Fotonacht, eine kleine Galerie mit Schwarzweißporträts einiger Macher und Teilnehmer.