Spark III-400 – Kompakter Studioblitz für Einsteiger

Jinbei stellt mit dem Spark III-400 einen kleinen und leistungsstarken Studioblitz vor, der sich sowohl für Hobbyfotografen als auch Profis eignen soll.

Der Jinbei Spark III-400 erreicht eine Blitzleistung von bis zu 400 Wattsekunden und ist mit einer Easycap-Funktion ausgestattet. Diese erleichtert das spätere Freistellen von Motiven, indem zusätzlich zu einer optimal ausgeleuchteten Aufnahme des Motivs auch noch ein überbelichtetes Foto des Hintergrunds geschossen wird, aus dem sich leicht in Photoshop eine Maske erzeugen lässt. Für eine Easycap-Aufnahme benötigt man allerdings zwei Blitzgeräte.



Das vom Jinbei Spark III-400 abgegebene Licht hat eine Farbtemperatur von 5500 K (± 200 K). Sein regulierbares 15-Watt-Einstelllicht ermöglicht es, die Lichtwirkung bereits vor dem Auslösen zu beurteilen. Da das Blitzgerät an eine normale Steckdose angeschlossen wird, ist es sofort einsatzbereit und ermöglicht dank einer geringen Blitzladezeit von unter einer Sekunde schnelle Bildfolgen.



Mit einem Gewicht von 1,3 kg und Abmessungen von 280 x 130 x 195 mm zählt der Jinbei Spark III-400 zu den kleineren Studioblitzen. Der reguläre empfohlene Verkaufspreis liegt bei 150 Euro, Jinbei Deutschland bietet das Blitzgerät jedoch zur Einführung für lediglich 118 Euro inkl. Versand an.

Blitzleistung Bis zu 400 Wattsekunden (Ws) Blitzladezeit 0,1 ~ 0,9 s LED-Einstelllicht 15 Watt Abbrennzeit 1/800 ~ 1/2200 s Farbtemperatur 5500 K ± 200 K Kanäle/Gruppen 00 – 15 / A – J Gewicht 1,3 kg Maße 280 x 130 x 195 mm