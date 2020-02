Samyang verbessert Autofokus von AF 50mm F1,4 FE

Der koreanische Objektivhersteller Samyang hat ein Firmware-Update für das im Herbst 2016 für spiegellose Sony-Kameras eingeführte Objektiv AF 50mm F1,4 FE veröffentlicht. Es war eines der ersten Autofokusobjektive des Herstellers. Mit dem firmware-Update soll der Autofokus in den Modi AF-S und AF-C sowie die Kompatibilität mit den Kameramodellen Sony A7 III und A7R III verbessert werden. Das Update kann nur über eine rund 80 Euro teure Lens Station, die an den Computer angeschlossen wird, installiert werden. Wer keine hat oder erwerben will, sollte sich an einen Händler wenden. Das Firmware-Update steht auf den Internetseiten von Samyang zum kostenlosen Download bereit.

Pressemitteilung des Vertriebspartners Walser GmbH & Co. KG

Samyang veröffentlicht Firmware-Update für das Objektiv AF 50mm F1,4 FE

Dieses und andere Firmwareupdates können hier kostenlos heruntergeladen werden: https://bit.ly/2tqThHU

Jedem Nutzer des Objektivs wird empfohlen, die Firmware zu installieren. Dies erfolgt über eine Lens Station, die an den Computer angeschlossen wird. Wer keine eigene Lens Station hat, sollte bei seinem Händler nachfragen.

Alternativ kann die Lens Station für Sony E hier erworben werden: http://www.foto-walser.de/Suche_21970.htm