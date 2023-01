Ricohs High-End-Kompaktkamera GR III als limitiertes Kit

Ausschließlich im RICOH GR Web Shop bietet Ricoh die High-End-Kompaktkamera GR III in Form eines limitierten Kits mit exklusivem Zubehör an. Das RICOH GR III Diary Edition Special Limited Kit beinhaltet die GR III mit einem metallischen, warm-grauen Gehäusefinish, eine Fingertrageschlaufe aus echtem Leder, einen speziellen Objektivring sowie eine Metallabdeckung für den Blitzschuh – beide in einem Silberton gehalten – und eine aus Segeltuch gefertigte Kameratasche.

Die silberfarbene Blitzschuhabdeckung wird nach dem Kauf auf Kundenwunsch mit einer speziellen Gravur verse-hen. Zur Auswahl stehen hierfür der Schriftzug „Diary Edition“ oder eine individuelle Gravur, die bei der Bestellung der Kamera konfiguriert werden kann.

Das RICOH GR III Diary Edition Special Limited Kit ist offenbar aktuell ausverkauft bzw. nicht vorrätig (Stand 12.01.2023). Ab dem Frühjahr 2023 soll die RICOH GR III Diary Edition jedoch als Standardprodukt ohne das im Kit enthaltene Zubehör angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Ricoh.