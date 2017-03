PENTAX 1,4/ 50 mm Objektiv für die D FA*-Baureihe

Ricoh hat auf derCamera and Photo Imaging Show im japanischen Yokohama den Prototypen eines neuen Objektiv der PENTAX-D FA-Baureihe gezeigt. Das neue Objektiv soll das Objektivsortiment der aktuellen PENTAX K-Serie erweitern. „Ausgelegt auf den Kleinbildkreis fällt das neue Objektiv in die Spitzenklasse der D FA*-Baureihe, die für hohe Kontraste, perfektes Bokeh und außerordentliche Abbildungsleistung steht“, heißt es in der knappen Mitteilung von Ricoh. Weitere Informationen wurden nicht bekannt gegeben.