Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO – kompaktes Ultraweitwinkelzoomobjektiv für Micro Four Thirds

Olympus erweitert die Pro-Serie um ein kompaktes Ultraweitwinkelzoomobjektiv für Micro-Four-Thirds-Kameras. Das Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO deckt umgerechnet auf das Kleinbildformat einen Brennweitenbereich von 16 bis 50 Millimeter ab und bietet eine durchgehende Lichtstärke von f/4. Als erstes Objektiv der M.Zuiko PRO-Serie verfügt das innenfokussierte Objektiv über einen Einzugsmechanismus.

Im optischen System des Autofokusobjektivs sind 16 Elemente in 10 Gruppen verbaut, darunter Super ED-, ED- und EDA-Linsen. Olympus verspricht eine hohe Auflösung und Abbildungsqualität von der Bildmitte bis zu den Rändern selbst bei maximal geöffneter Blende.

Die Naheinstellgrenze beträgt 23 cm über den gesamten Zoombereich. Dabei sind Makroaufnahmen mit maximal 0,42-facher Vergrößerung möglich.

Das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO ist spritzwassergeschützt und staubdicht nach IPX1 sowie frostsicher bis -10°C konstruiert. Es ist mit einem 72-Millimeter-Filtergewinde ausgestattet. Eine manuelle Fokuskupplung erlaubt das Umschalten zwischen automatischem und manuellem Fokus. An der Seite des Objektivs befindet sich eine L-Fn-Taste (Objektivfunktion), mit der Einstellungen per Tastendruck angepasst werden können. Das Objektiv ist eingezogen 88,5 mm lang, hat einen maximalen Durchmesser von 77 mm und wiegt 411 Gramm.

Das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO ist ab 7. Juli für rund 1000 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Olympus.

Pressemitteilung

M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO

Ultraweitwinkel- und Standardaufnahmen mit herausragender Abbildungsleistung

Hamburg, 9. Juni 2021 – Die PRO-Serie von Olympus bekommt Zuwachs: Das auf dem Micro Four Thirds Standard basierende M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO deckt mit 16 bis 50 mm* den Ultraweitwinkel- ebenso wie den Standardbereich ab und beeindruckt dabei mit einer hervorragenden Abbildungsleistung über den gesamten Brennweitenbereich. Neben der exzellenten Bildqualität, Kennzeichen der M.Zuiko PRO-Serie, sprechen die 3,1-fache Vergrößerung und das kompakte sowie leichte Design für den Neuzugang. Es eröffnet dynamische und ungewöhnliche Perspektiven, perfekt für spektakuläre Aufnahmen weitläufiger Landschaften, Standardansichten, die dem Bildfeld des menschlichen Auges entsprechen oder Videos. Die staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion macht das neue Objektiv zu einem zuverlässigen Begleiter in nahezu jeder Aufnahmesituation. Das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO wird ab Anfang Juli zu einem UVP von 999 EUR bzw. 1.099 CHF erhältlich sein.

Kompaktes, leichtes Ultraweitwinkelzoomobjektiv

Mit dem M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO halten Fotografen ein Objektiv für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen in Händen: vom Ultraweitwinkel mit 16 mm* bis hin zu einer 3,1-fachen Vergrößerung für alltägliche Standardaufnahmen. Es ist das erste Objektiv der M.Zuiko PRO-Serie, das über einen Einzugsmechanismus verfügt. Ideal für unterwegs, auch dank seines Gewichts von gerade mal 411 Gramm. Das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO ist die Lösung für alle, die mit möglichst wenig Gepäck unterwegs sein wollen, ohne Kompromisse bei der Bildqualität.

Hervorragende optische Leistung über den gesamten Brennweitenbereich

Die aufwendige Linsenkonstruktion besteht aus 16 Elementen in 10 Gruppen, einschließlich spezieller Super ED-, ED- und EDA-Linsen. Verschiedene Arten von Abbildungsfehlern, wie beispielsweise chromatische Aberrationen, werden erfolgreich unterdrückt. So entstehen hochauflösende, bis an den Bildrand scharfe Aufnahmen über den gesamten Brennweitenbereich. Durch den Einsatz einer großen DSA-Linse werden zudem komatische Abweichungen deutlich reduziert. Diese Konstruktion ermöglicht eine detailgetreue Bildwiedergabe von der Bildmitte bis zu den Bildrändern selbst bei maximaler Blende. Eine optimierte ZERO-Beschichtung und Linsenform sorgt für eine klare Abbildungsleistung und verhindert Geisterbilder sowie Reflexe bei Gegenlichtaufnahmen. Dank der konstanten Blende über den gesamten Brennweitenbereich lässt sich die Belichtung bei Aufnahmen mit variablen Zoomeinstellungen und Video ganz einfach steuern.

Close-up Performance mit einer maximalen Vergrößerung von 0.42x*

Das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO eignet sich auch für Makroaufnahmen mit einer maximalen Vergrößerung von 0.42x*. Die Naheinstellgrenze beträgt 23 cm über den gesamten Zoombereich. Auch nach dem Annähern an das Motiv lässt sich der Zoomring betätigen, um den Bildwinkel einfach anzupassen. Focus Stacking** ist ebenfalls möglich. Bei dieser Funktion werden mehrere aufeinanderfolgende Bilder mit verschiedenen Schärfebereichen aufgenommen, die anschließend zu einem Bild mit großer Schärfentiefe zusammengefügt werden.

Wetterfestes Design & hervorragende Bedienung

Das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO ist spritzwassergeschützt und staubdicht nach IPX1 sowie frostsicher bis -10°C. Es bietet damit das gewohnt hohe Maß an Zuverlässigkeit, für das die OM-D Kameras und die M.Zuiko PRO Objektive stehen. In Verbindung mit den Olympus OM-D Serien E-M1 und E-M5 kann dieses Objektiv bedenkenlos in anspruchsvollen Umgebungen bei Regen und Schnee eingesetzt werden. Die Frontlinse ist mit einer Fluorvergütung versehen, damit sie bei Verschmutzung einfach gereinigt werden kann. Obwohl das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO ein Ultraweitwinkelzoomobjektiv ist, lassen sich Polfilter (PL) oder Neutraldichtefilter (ND) mit einem Durchmesser von 72 mm verwenden. Die manuelle Fokuskupplung erlaubt das sofortige Umschalten zwischen automatischem und manuellem Fokus. An der Seite des Objektivs befindet sich eine L-Fn-Taste (Objektivfunktion), mit der Einstellungen mit einem einzigen Tastendruck angepasst werden können.

Verfügbarkeit & Preis

Das neue M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO inklusive Sonnenblende LH-76E wird ab Anfang Juli zu einem UVP von 999 € bzw. 1.099 CHF verfügbar sein. Bei erfolgreicher Registrierung des Objektivs auf der Plattform MyOlympus unter my.olympus-consumer.com und Newsletteranmeldung erhalten Interessenten eine kostenlose sechsmonatige Gewährleistungsverlängerung***.

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf der Olympus Website unter www.olympus.de/lenses.

* 35-mm-Äquivalent

** Die Kamera-Firmware muss möglicherweise aktualisiert werden, um diese Funktion nutzen zu können. Auf https://www.olympus.de/site/de/c/cameras_support/downloads/index.html finden Sie dazu weitere Informationen.

*** Sechs Monate zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung im Erwerbsland