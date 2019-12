Lichtstarkes Porträtobjektiv: Leica Summilux-M 1:1.5/90 ASPH

Leica präsentiert mit dem Leica Summilux-M 1:1.5/90 ASPH eine sehr lichtstarke Festbrennweite für das M-System. Das High-End-Objektiv kann mit dem separat erhältlichen M-Adapter L auch an Kameras mit L-Mount verwendet werden. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Schärfentiefe bei Offenblende aus und eignet sich besonders für die Porträt- und Available-Light-Fotografie sowie für alle Motive, die plastisch freigestellt werden sollen. Die Naheinstellgrenze liegt bei einem Meter und der Abbildungsmaßstab in dieser Entfernung bei 1:8,8. Leica hat für das Manuellfokus-Objektiv einen Preis von 11900 Euro festgesetzt.

Das Summilux-M 1:1.5/90 ASPH ist mit acht in sechs Gruppen angeordneten Linsen – darunter zwei Asphären aus besonderen Gläsern und ein floating Element – sehr aufwendig konstruiert. Laut Leica werden Bildfehler wie Vignettierung und Verzeichnung so wirksam reduziert, dass sie praktisch keine Rolle spielen. Optisch und gestalterisch ist das Objektiv eng mit dem Noctilux-M 1:1.25/75 ASPH. verwandt und bietet in etwa dessen extrem enge Schärfentiefebereiche, die nur rund halb so groß sind wie beim Noctilux-M 1:0.95/50 ASPH.

Mit 1010 Gramm ist das Objektiv kein Leichtgewicht. Seine Länge beträgt 91 mm. Wenn die fest eingebaute Gegenlichtblende ausgezogen ist, sind es 102 mm. Der Durchmesser ohne Gegenlichtblende liegt bei 74 mm. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Leica.

Leica Summilux-M 1:1.5/90 ASPH:

Technische Daten

Bildwinkel (Diagonal / Horizontal / Vertikal): ca. 27° / 23° / 15°; M8: ca. 21° / 17° / 11°

Optischer Aufbau

Zahl der Linsen / Gruppen: 8 / 6

Lage der Eintrittspupille vor dem Bajonett: 27,2 mm

Arbeitsbereich: 1 m bis unendlich

Entfernungseinstellung

Skala: Kombiniert Feet / Meter

Kleinstes Objektfeld: 211 mm × 317 mm

M8: 158 mm × 238 mm

Größter Maßstab: 1 : 8,8

Blende

Einstellung / Funktionsweise: Vorwahl mit Rastung, halbe Stufen, rastend

Kleinster Wert: 16

Anzahl Blendenlamellen: 11

Bajonett: Leica M Schnellwechsel-Bajonett

Filtergewinde: E67

Gegenlichtblende: vorhanden

Abmessungen und Gewicht

Länge ohne / mit Gegenlichtblende: ca. 91 mm / 102 mm

Durchmesser ohne Gegenlichtblende: ca. 74 mm

Gewicht ohne Gegenlichtblende: ca. 1010 g